台股盤前—美股創近月單日最大跌幅 台股高檔拉回壓力增

美股周二重挫，道瓊下跌 343 點，創下逾 1 個月單日最大跌幅，恐拖累台股今 (2) 日走勢，加上台股目前來到高檔壓力區，短線恐面臨回檔修正的壓力。

美國 9 月製造業指數從 8 月的 49.1 降至 47.8，是上次經濟衰退結束以來的最差表現，加劇投資人對全球經濟放緩的疑慮。

美股 4 大指數周二全面走跌，道瓊下跌 343.79 點或 1.28%、那指下跌 90.66 點或 1.13%、標普下跌 36.49 點或 1.23%、費半下跌 14.55 點或 0.93%。

法人指出，台股大漲逾百點，來到 10967.79 點高檔壓力區附近，加上美股走跌也勢必對台股走勢也產生壓力，法人認為，在短線過熱、美股走弱下，加權指數短線恐拉回修正。

市場消息方面，台積電昨日開始反擊格芯 (GlobalFoundries) 的法律侵權訴訟，日在美國、德國及新加坡，對格芯提出多項法律訴訟，控告格芯侵犯台積包括 40 奈米以下到 12 奈米等製程的 25 項專利，並要求法院核發禁制令，禁止格芯生產及銷售侵權的半導體產品，並尋求實質性損害賠償。

無獨有偶，大立光也再度啟動專利訴訟戰，上月 25 日向美國東德州地方法院控告美國筆電大廠惠普 (HP) 及光學鏡頭廠先進光、新鉅科技涉及侵害大立光持有的四件專利，而這也是大立光首度針對筆電產品提出侵權告訴。

另外，大同董事長林郭文艷昨日申報轉讓大同持股 2000 張，引起市場關注，也被外界解讀是為了削弱市場派勢力。