

◆盤勢分析

1. 美國製造業採購經理人指數 (ISM) 跌至 47.8% 創十年新低，拖累美股走勢，終場四大指數同步大跌。美股四大指數漲跌幅介於 - 0.93% 至 - 1.28%，其中以道瓊指數相對弱勢。台積電 ADR 上漲 1.53%。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量放大至 1,400 億以上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

(2) 均線：下檔支撐為季線 (約為 10,708 點附近)，上檔壓力 11,050 點附近。

(3) 技術指標：KD 向下開口閉合，短線偏多但須提防過高拉回。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否持續創新高點。

3. 櫃買指數上漲 0.44%，收在 140.59 點。短線支撐為 139 點附近，壓力為 143 點附近。

4. 觀盤重點：台股週二呈現跳空開高走高，收盤站上 5 日均線之上，不過櫃買 OTC 指數相對漲幅相對弱勢收盤仍在 5 日均線之下，另外外資雖在集中市場持續買超，但在 0050 元大台灣 50 的 ETF 持股從 9/2 起至 9 月底持股減少超過 55 萬張，加上昨日美股出現必較大幅度的拉回，短線上對於台股也會受到壓力，現階段指數已來到將近「萬一」的高檔的套牢區，若要再挑戰高點，則成交量必須要再放大。預期短線上將在季線 (約為 10,708 點附近) 點至 11,050 點高檔震盪，選股方向可留意半導體、網通、TWS、汽車零組件、資產營建、工具機等族群。

5.2330 台積電昨（1）日開始反擊格芯（GlobalFoundries）的法律侵權訴訟。2330 台積電宣布在美國、德國及新加坡，對格芯提出多項法律訴訟，控告格芯侵犯台積包括 40 奈米以下到 12 奈米等製程的 25 項專利，並要求法院核發禁制令，禁止格芯生產及銷售侵權的半導體產品，並尋求實質性損害賠償。

6.3008 大立光再度啟動專利訴訟戰。3008 大立光 9 月 25 日向美國東德州地方法院控告美國筆電大廠惠普（HP）及光學鏡頭廠 3362 先進光、3630 新鉅科技涉及侵害大立光持有的四件專利。這是大立光首度針對筆電產品提出侵權告訴。

7.IC 設計廠 8016 矽創近期業績暢旺，外界預期，第 3 季營收有望創新高。市場傳出，8016 矽創旗下的感測 IC 不但拿下華為旗艦機 Mate 30 訂單，也已打入華為最新真無線（TWS）藍牙耳機 FreeBuds 3 的供應鏈，挹注業績多頭動能。

8. 國際半導體產業協會（SEMI）昨（1）日發布今年全球半導體矽晶圓調查報告，預估今年出貨面積可能滑落至 117.57 億平方英吋，比去年減少 6.3%，明年可望回復成長。

