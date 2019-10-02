低成長 標準普爾：預估今、明兩年拉丁美洲經濟不樂觀

標準普爾指出受到政治紛擾、國內需求疲弱、國際經濟情勢動盪等一系列因素，在今年剩下的時間以及整個 2020 年，拉丁美洲的經濟成長可能將會保持在低成長的環境。

標準普爾預估該地區最大的六個經濟體，阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯，今年經濟成長 0.7%，2020 年則將成長 1.6%。

此外，標準普爾不看好阿根廷今、明兩年經濟能擺脫衰退泥淖，標準普爾預估今年阿根廷經濟將萎縮 3%，2020 年則是萎縮 1%。

(圖片: AFP)

標準普爾拉丁美洲地區經濟學家 Elijah Oliveros-Rosen 表示，預期拉丁美洲 GDP 面臨的風險持續在增加中，自 2018 年來，隨著全球經濟成長呈現減緩態勢，該地區的投資不是處於成長幅度下滑，就是處於衰退。

以秘魯來看，政局持續動盪，連帶衝擊經濟前景。由於秘魯國會將秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）停權一年，而昨 (1) 日秘魯總統提出反制，宣布解散國會。

不過，秘魯政經展望不佳，中國企業卻在此時危機入市。中國內最大水力發電上市企業長江電力昨 (1) 日宣布，透過旗下子公司將買進在美國紐約證券交易所上市企業 Sempra Energy 在秘魯的電力等資產，交易收購價格約 36 億美元，採現金支付。

長江電力指出，在這次投資完成後，LDS 可與中國三峽集團在當地已有的水力發電項目發揮出發電、配電的綜效，提高整體競爭力，降低海外投資風險，為未來在秘魯及南美區域進一步擴展電力業務奠定一個好的基礎。

