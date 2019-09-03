阿根廷披索仍陷掙扎 央行與IMF協商9月貨幣政策目標

阿根廷央行總裁 Guido Sandleris 週一 (2 日) 表示，他們正與際貨幣基金組織 (IMF) 就修改 9 月份貨幣政策目標進行磋商。在這之前一天，阿根廷政府重新實施一些貨幣管制措施，以期遏止該國不斷升級的金融危機。

Sandleris 表示，阿根廷央行未能實現 7 月和 8 月的貨幣基礎目標，使流通中的現金總額升破 1.34 兆披索的目標。不過他表示，央行僅單季的目標受 IMF 約束。

由於阿根廷正被推向違約邊緣，阿根廷週日採取行動，央行聲明，所有機構須獲得央行授權，才能在外匯市場購買美元，但用於外貿的情形除外，阿根廷個人每月購買美元不得超過 10000 美元。

美元兌阿根廷披索走勢

這也使得阿根廷股、匯、債遭逢「三殺」，債券價格在週一跌至歷史低點，披索在官方市場收盤時下挫 0.88%，收 57.5，黑市收盤時下跌 0.79%，至 63.5 兌 1 美元。這一分歧凸顯了對官方價格失去信任，匯率波動稍減，部分也得利於美國休市。

阿根廷披索去年已大跌 50%，市場原本寄望總統 Mauricio Macri 有所作為，但他在 8 月 11 日初選中慘敗，自此披索也遭重創，初選以來跌幅已超過 23%。

自上週三之後，阿根廷央行已燒掉近 10 億美元的儲備，但未能阻止披索的下跌。阿根廷的外匯準備金目前為 580 億美元，比 4 月份的峰值減少 25%。

阿根廷曾於 2001 年及 2014 年發生違約，去年與 IMF 簽署 570 億美元的借款協議。穆迪上週下調了阿根廷的主權評級，認為阿根廷以美元計價的債務存有重大風險，違約的機率大幅上升。