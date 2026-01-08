鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-08 17:10

美國總統川普在委內瑞拉和阿根廷採取強硬措施，正在拉丁美洲日益擴大的右傾浪潮中推波助瀾。由於投資者預期拉美將實施對市場友善的改革，這股趨勢正促使外國資金更可能流入。

投資專家指出，拉丁美洲的趨勢往往以「浪潮」和「潮流」的形式一起發展，目前的潮流明確地是從左翼轉向右翼。近來在厄瓜多、阿根廷和智利等國的選舉勝利，均顯示出政治朝向右翼政黨靠攏。

在美國的影響方面，川普去年為意識形態盟友、阿根廷的米雷伊 (Javier Milei) 提供高達 400 億美元的財政支持，此舉在米雷伊政黨於關鍵期中選舉中表現良好後獲得回報。此外，美國推翻委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 行動，反而讓市場期待更多利多政策推出。

儘管在過去，公然的外國干預可能引發強烈反對，但由於拉美正處於更廣泛的政治右傾時期，市場反應相對平靜。花旗集團的 Donato Guarino 指出，對川普在委內瑞拉行動的負面反應有限，且許多聲音對此舉表示歡迎。

加拿大皇家銀行藍灣新興市場策略師 Graham Stock 表示，市場對馬杜洛下台持正面態度。他說：「如果有什麼影響的話，那就是這更加印證了我們的預期，即拉丁美洲將出現更加親市場的政府。」

基於對預期中的財政整頓和監管改革的關注，投資者對於增加在拉美的市場曝險感到更加自在。市場受到正統貨幣政策和財政紀律普遍趨勢的提振，即使是在巴西和墨西哥等左翼領導的國家也是如此。

馬杜洛被推翻的消息被市場視為利好，強化了拉美將轉向更親市場政府的預期。去年拉丁美洲的表現超越了許多新興市場的同儕。隨著地區政府尋求符合美國戰略重點的投資，參與基礎設施開發和資源開採的跨國公司，以及因民營部門去槓桿化而受益的金融機構，預計將成為主要受惠者。

展望 2026 年，投資者正密切關注哥倫比亞、秘魯和巴西的選舉。例如，哥倫比亞左翼總統佩特羅 (Gustavo Petro) 無法競選連任，導致其選舉面臨向右傾斜的壓力，對於債券持有人來說是上行風險。