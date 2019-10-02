標普：企業獲利與債務增長不同步 全球經濟衰退風險上升

信評機構標準普爾 (Standard & Poor’s) 週二 (1 日) 稱，由於債務槓桿效應惡化，企業債務增長速度明顯高於獲利，利潤增長緩慢恐導致全球經濟出現衰退。

標普就企業債務、融資槓桿以及獲利趨勢等方面，分析超過 2 萬家全球非金融中等規模企業。結果發現，全球企業獲利成長相對低落。

標準普爾全球評級信用分析師 Terry Chan 認為，隨著債務加速成長，全球經濟將面臨高風險的衰退可能性。

上述報告顯示，2011 年至 2017 年間，企業債務和獲利同步成長，然而，這一趨勢在今年上半年出現分歧，債務增長速度依舊，而收益增長卻逐漸放緩。分析師警告，收入增長放緩可能導致企業槓桿飆升，引發經濟衰退。

Chan 進一步表示，今年上半年債務增加可能因素有二，首先在於去年第 4 季美國非投資公司債市場部分關閉後，導致借款人陸續重回市場。再來就是 Fed 今年至今的寬鬆舉措，讓投資者產生利率下滑的預期，因此出現市場上借方與貸方同步增加的情況。

標普分析師將未來 12 個月美國經濟衰退風險提升至 30% 至 35%。

報告預計，這種趨勢將在 2020 至 2021 年放緩，並稱目前的低利率趨勢將垃圾債券違約率保持在較低水平。