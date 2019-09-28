蘋果領漲今年科技大盤 Netflix為最差持股

儘管對貿易戰的擔憂加劇，蘋果今年股價仍輕鬆超越主要美國科技股大盤，根據 Market Realist 的部落客 Aditya Raghunath 專欄報導，2019 年尖牙股 (FAANG) 以蘋果領漲，上漲了 39%。年初至今，美股道瓊上漲了 15.2%，標普 500 指數上漲了 18.5%。

累計今年以來，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲了 39%；臉書 (FB-US) 漲幅超過 36%；Netflix (NFLX-US) 在 2019 年下滑了 2.7%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 15%；谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 在 2019 年增長了 16%。

其中蘋果和亞馬遜是首兩家市值達到 1 兆美元的公司。蘋果的市值為 9870 億美元，亞馬遜的市值為 8507 億美元。其中推漲亞馬遜的兩大關鍵因素，包括其大幅增長的雲業務和廣告業務。分析師認為，亞馬遜仍是長期最佳持股。

蘋果和和亞馬遜是尖牙股中首兩家市值達到 1 兆美元的公司 (圖片: AFP)

蘋果領漲但估值低

而雖然美中貿易戰情勢加劇，蘋果在本月初推出了三款新 iPhone，還推出了蘋果視頻、遊戲、新聞和信用卡方面的新服務，以擺脫對 iPhone 的依賴。

不過市場對蘋果 iPhone 需求仍然強勁，可望為公司提供連續兩年強勁收入，分析師估計下一代 iPhone 的 5G 功能，會更加吸引新舊買家。

儘管蘋果領漲尖牙股，但分析師預期蘋果年度股價目標價為 226.48 美元，價格較平均預期低 3.6%，意味著上揚潛力有限。

串流影音媒體戰

社群網站巨頭臉書 (FB-US) 在 2019 年的回報率超過 36%，超越道瓊指數和除了蘋果以外大盤，緊追蘋果。臉書擁有四大的社交媒體平台，包括像是 WhatsApp 和 Instagram 皆有助於增加公司的廣告收入。

不過臉書也正期盼進入影音串流媒體領域，這將直接與 Roku、蘋果 Apple TV 和亞馬遜 Amazon Fire Stick 競爭。

以串流影音起家的 Netflix 股價，今年股價下跌了 2.7%(圖片: AFP)

不過以串流影音起家的 Netflix 股價，今年股價表現不佳，下跌了 2.7%，平台接連傳出許多經典好劇出走，隨著 Apple 和 Disney 將加入 Amazon Prime 和 Hulu 等影音串流市場，分析師和投資人擔心該領域市場漸趨飽和，競爭也將加劇。

分析師評估尖牙股 2019 年度目標股價，臉書、Netflix 、亞馬遜和谷歌分別折讓了 32.8%、45%、33.8% 和 15.3%。

由於 Netflix 在過去 12 個月中表現不佳，因此具有最大的上行潛力。但是，由於競爭加劇和市場飽和，Netflix 在尖牙股 (FAANG) 股票中也是風險最高的股票。