布局智慧型喇叭市場 蘋果收購Sonos可能是最佳解？

蘋果 (AAPL-US) 在近期的產品發布會上並沒有透露任何有關 HomePod 的消息，市場分析，蘋果此舉可能也釋出了一個線索，就是可能有計畫收購 Sonos (SONO-US)。

在智慧型喇叭市場中，亞馬遜 (AMZN-US) 在本周剛剛發布了許多新產品，包括 Echo Frames、Echo Loop 和新的 Echo Studio。 Sonos 也推出了首款支援藍牙的攜帶式喇叭 Sonos Move，且於 8 月推出了與 IKEA 合作的產品。

科技網站《Tech Crunch》報導，蘋果與 Sonos 在理念上相當接近，兩者皆專注於提供優質的硬體，並且都善於利用服務來增加硬體的吸引力。

如同蘋果，Sonos 十分著重產品的設計與投資，並且專注於打造產品的外觀和質感，進而增加了其產品的辨識度。

蘋果和 Sonos 似乎可望合作，且合作的成果對於這兩個具特有生態系統的公司來說是巨大的。

舉例而言，對 AirPlay 2 的支援已是現今多數 Sonos 產品上的標準配置 ，蘋果還將 Sonos 的控制器應用程式透過 Apple Music 進行整合。

亞馬遜等競爭對手目前也與 Sonos 的許多業務競爭中，例如該公司的 Echo Studio，在喇叭市場中，亞馬遜也正竭盡所能，最大限度地拓展 Alexa 生態系。

包括 Google(GOOGL-US) 和蘋果在內的其他競爭對手在產品上並沒有如 Sonos 成功，然而 Sonos 仍須面對強調高保真度的影音產業的長期挑戰。

仍有一些挑戰和潛在的風險阻礙蘋果收購 Sonos，例如蘋果和 Sonos 的客群可能存在重疊性，而此阻礙也有待雙方共同解決。

Siri 很有可能在未來會取代 Alexa 和 Assistant 的市占率，如果蘋果最終選擇收購，它勢必會增加在此業務的競爭力。

時至今日，蘋果較少進行較大收購，上一次例子必須追朔回 2014 年的 Beats 收購案。

Sonos 的生態系統優良，且可充分利用 Apple 的音樂和影音串流服務，包括最新的遊戲訂閱服務。

目前僅有少數分析師針對 Apple 與 Sonos 的交易提出建議，包括 J.P. Morgan 的分析師 Samik Chatterjee。而或許現在正是蘋果作出此一決定的最佳時機。