遲遲未見商業化產品 大摩砍自駕車公司Waymo估值40%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 旗下自動駕駛技術公司 Waymo 研發商業化產品的時間比預期還久，這讓摩根士丹利分析師大砍 Waymo 公司估值 40%。

摩根士丹利週四發布報告，他們根據現金流量折現分析，將 Waymo 估值自 1750 億美元調降至 1050 億美元。

摩根士丹利報告指出，過去一年 Waymo 在發展商業化產品和推進自動化駕駛技術的過程中，遭遇一連串的阻礙，「最重要的一點是我們低估了車內安置安全駕駛員的時間，以及推出自動駕駛共享服務的時間表。」

Waymo 近期其實也有所斬獲，因該公司取得監管單位核准，改善駕駛系統且與其他車廠展開合作關係。然而，外媒 8 月報導，Waymo 的自動駕駛車工作仍高度仰賴人為因素，包括在車內安置安全駕駛員。

摩根士丹利表示，降低該公司估值最大因素是，整體產業的發展速度都較預期緩慢，且共乘服務的損失持續增加，主要是因為持續需要安置安全駕駛員。

以 Alphabet 的現值計算，摩根士丹利給予的目標價為 1450 美元，隱含市值約莫 1 兆美元，該評估約將 Waymo 市值估計 200 億美元，「這係因產業充滿不確定性，且投資者對砸錢在這種燒錢的公司意願也不高。」