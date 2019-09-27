【郭恭克專欄】經濟大國貨幣政策同譜寬鬆曲調 穩定高收益、配息股受青睞

美國聯準會 (Fed) 於 9 月 18 日例會再度降息一碼，但會後釋放 Fed 於年底之前可能不再降息，導致美股一度震盪，聯準會主席鮑威爾不得不向市場喊話，必要時將採取「積極」行動進行調整，並可能進行擴表釋放資金，以解決流動性問題。

事實上，9 月下旬以來，Fed 已多次因金融業間短期拆借利率飆高而對市場釋放資金，以挹注銀行體系短期資金的流動性，顯示金融體系對短期資金拆借風險意識明顯提高，導致美國債券殖利率曲線，雖經美國長年期債券殖利率於 9 月反彈後，依舊呈現殖利率倒掛情況，總體經濟景氣循環高檔反轉的危機仍然揮之不去。

圖、美國公債殖利率曲線圖

外資在 8 月賣超台股上市股票達 1213 億，但台幣單月僅貶值 1.0%，遠低於人民幣的 3.94%，8 月外資自台股領取現金股息約 5467 億，約 175 億美元，但 8 月外資淨匯出金額為 64.868 億美元，顯示外資賣超台股但並未大舉匯出。台股穩定性高於其他國際股市的高股息殖利率，將在低利率環境中強化台股韌性。

美、中雙方於 10 月 7 日第 13 輪貿易談判之前，預料不會有太大實質經貿報復手段祭出，反而可能營造會前和緩氛圍。9 月至 25 日止，道瓊指數上漲 2.15%、S&P500 指數漲 2.0%、那斯達克漲 1.44%、費半指數漲 4.96%，半導體類股漲幅相當明顯。

外資 9 月至 26 日止，由 8 月大量賣超轉為買超 875 億，台幣匯率則由 8 月貶值 1.0% 轉為升值 1.18%，顯示外資隨美股回穩，逐漸回補因除息而下降的持股金額。下表為 9 月以來外資積極回補的重型權值股，由表中顯示，外資 9 月以回補重型電子、金控公司為主要標的。

台灣 8 月外銷接單年增率負成長 8.31%，單月年增率連續第 10 個月衰退，累計前 8 月外銷接單年增率負 6.32%，較前 7 個月的負 6.01% 小幅擴大，但單月年增率則連續 10 個月衰退，顯示外銷接單惡化情勢尚未出現落底回升徵兆。

我國 8 月對中國及香港地區外銷接單年增率負 8.9%，較 7 月的負 6.3%，衰退幅度擴大，前 8 月累計對該地區外銷接單年增率從前 7 月的負 12.4%，小幅縮小至負 11.9%，單月年增率則連續 10 個月負成長。前 8 月中國及香港地區外銷接單佔全部接單金額的 25.3%，2019 年前 8 月對該地區實際出口佔全部出口的 39.1%，年增率負 6.9%，對中國出口很高比率為中間零組件及原物料，並在中國加工生產後外銷歐、美地區，中國遭美國大幅提高關稅後，勢必造成台灣對中國地區出口及接單的衝擊，但從前 8 月我國對美國出口年增率達 18.70%，可見美國進口商已將部分原先自中國進口的訂單轉至台灣，若此趨勢形成，則將有助於台灣對外出口動能的恢復，並驅使在中國的台資企業提高返台投資設廠誘因。

台灣過去 3 個月有 2 個月出口年增率已轉為正成長，與外銷接單年增率連續負成長，顯示在外銷接單、海外生產比率仍超過五成之下，來自中國地區外銷接單首受衝擊，但客戶轉單效應正慢慢讓台灣出口增溫之中。

台灣 2019 年 8 月單月資本設備進口年增率 0.7%，累計前 8 月累計資本設備進口年增率，由前 7 月的 13.0% 小降至 11.4%，顯示國內資本投資成長動能尚稱穩定，其中半導體設備前 8 月累計進口年增率高達 27.3%，為資本設備進口成長率最高的部門。美、中貿易戰引動的台資投資回流，出口轉單效應在第三季漸漸明顯，極可能是經濟結構轉型升級，醞釀下一波經濟成長動能的契機。

全球主要經濟大國貨幣政策再度同譜寬鬆貨幣曲調，長年期公債實質殖利率大部分均面臨實質利率負數情況，此將使長年期公債對避險資金吸引力降低，除將導致實質收益為零的貴金屬看漲外，對長期高穩定收益、高配息的股權資產亦提供機會，台股在轉單效應帶動出口回溫，台資及外資同步回流之下，年底之前再度挑戰萬一以上高點的機率提高。

下表為近五年 (2014~2018) 每股 EPS 均高於 3 元，每年每股現金股利均大於 2 元且 2019 年前 8 月累計營收及上半年本業營業利益年成長率同步成長之低本益比公司，供讀者追蹤參考。