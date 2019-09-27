赴港掛牌遇冷風 香港金融市場地位仍有優勢

根據德勤最新統計，截至 9 月底香港將會有 98 件 IPO 案，合計融資額約為 1248 億港元，分別較去年同期大幅下降 38%、49%。不過港交所仍能夠取得全球 IPO 排名第三名的位置，第一、二位預計將由紐約證交所與 Nasdaq 佔據。

(圖片: AFP)

今年企業赴香港 IPO 的熱度遠不如去年，即使百威亞太重新回到香港掛牌 (香港今年 IPO 金額第一、全球第二)，但在重啟之後的 IPO 定價只有每股 27 港元，處於詢價區間下限，募資金額 50 億美元，與之前 98 億美元的計劃相比近乎腰斬。

此外，近期港股成交量低迷，投資人交易意願不強，有不少企業即使通過港交所同意上市，但卻有意放慢上市腳步延後上市，最明顯的例子就是有機會成為今年 IPO 募資王的阿里巴巴，暫緩在香港掛牌。

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而這些企業延後掛牌的因素主要在於：

一、公司上市估值愈高對上市公司越有利，但近期港股行情不佳，恐讓企業上市估值隨之下調，這點從百威亞太重新啟動上市也可看出。雖說到香港上市申請家數超過 200 家，處於歷史高檔，但在市場氣氛低迷，估值不高的情況下，一些公司選擇延後上市。

二、受中美貿易摩擦影響，全球資金流入香港減少，增加上市集資的難度。德勤的統計數據顯示，上半年所有 IPO 發行中，以 5 倍～10 倍本益比發行的 IPO 數量比重增加 70%，而以 40 倍以上本益比發行的數量則下降 40%。

三、香港當地局勢不穩定，使經濟雪上加霜，衝擊股市，這對於在選擇上市地點的企業而言，會有一定的負面影響。

不過整體而言，香港資本市場遇到這波冷風，只是暫時受到經濟下滑和社會情勢等因素影響。從上市申請數量看，香港市場仍然是中國企業赴境外上市的首選之地。

目前來看，香港上市相對在中國掛牌優勢在於，香港作為全球最自由經濟體，其國際金融中心的地位不容置疑，且香港為連接中國與世界的橋樑，全球資金在香港進出暢通無阻，這是仍較封閉的中國資本市場無法相比。

此外，中國企業選擇香港上市的原因也在於更加多樣化，例如更寬鬆的融資環境、熟悉的語言、較高的發行效率、有利於開拓國際市場及提升信用評級等，這些基本因素持續支撐著香港資本市場地位。