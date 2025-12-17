鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-17 21:44

HashKey(03887-HK) 周三 (16 日) 正式登陸港交所，成為亞洲首家上市掛牌的數位資產交易所。首日走勢劇烈震盪，最終收盤微跌 0.15%。儘管比特幣單月暴跌 36%，董事長兼執行長肖風仍看好產業前景，強調「野蠻生長的時代結束了」，合規交易所將迎來巨大商機。

HashKey 此次 IPO 募集約 16 億港元 (約合 2.06 億美元)，該資金將用於技術基礎建設、市場擴張、合作夥伴關係，以及營運風險管理。

在交易第一天，HashKey 盤中一度上漲 6.6% 至 7.12 港元，但隨後急轉直下，最低跌至 6.12 港元，跌幅達 8.4%，最終收盤微跌 0.15% 至 6.67 港元，幾乎與發行價持平。同日恆生指數上漲 0.9%。

根據 IPO 文件，法人認購倍數約 5.5 倍，散戶認購倍數高達 394 倍。策略投資人包括富達 (Fidelity)、瑞銀 (UBS)、中信資本 (CDH Investments) 和 Cithara Fund 等，摩根大通 (JPM-US) 和國泰海通擔任共同主辦承銷商。

HashKey 上市正值全球加密貨幣市場劇烈波動之際。比特幣在 10 月初觸及歷史高點逾 12.6 萬美元後，一個月內暴跌約 36%，今年迄今累計下跌約 6%。

肖風：離岸業務空間將被大幅壓縮

被譽為「中國區塊鏈教父」的肖風在接受《巴隆周刊》中文版專訪時直言，儘管短期市場波動，他對數位資產的長期前景信心十足。「我的信心只會越來越強，比 10 年前更樂觀，因為現在有更多監管和合規規範可以依循，這將讓產業進一步發展。」

肖風指出，加密產業正經歷結構性轉變，「野蠻生長的時代結束了」。第一個趨勢是從「離岸」轉向「在岸」——離岸就是不受監管甚至規避監管；在岸則是在特定司法管轄區取得執照並受監管。未來，在岸合規業務會快速成長，離岸業務則會被大幅壓縮。

第二個趨勢是資產代幣化浪潮。傳統金融市場擁有 270 多兆美元資產，將逐步代幣化。資產代幣化本質上就是證券化，既然是證券，99.99% 都需要主管機關核准。主管機關核准發行的資產，不可能允許拿到不受監管的離岸交易所交易，這正是合規交易所的巨大機會。

肖風預測，當資金端和資產端的代幣化都發展到一定規模，將在明年下半年形成完整的商業生態系統。

銀行被逼到牆角：存款代幣化異軍突起

針對近期中國大陸打擊「非法穩定幣」，肖風強調這與香港推動的合規穩定幣完全不同。「大陸監管機構打擊的是利用穩定幣進行的傳銷和詐騙，但這與香港無關。香港持續推動數位資產相關政策，我們從中受益。」

「銀行被逼到牆角了，必須反擊。」肖風分析，商業機構發的穩定幣搶了銀行生意，銀行想：既然市場需要貨幣代幣化，我資金規模比你大、客戶比你多、應用場景也比你豐富，而且存款代幣化還能給客戶利息，我為什麼不自己做？

香港金管局的監理沙盒已有七家銀行參與，探索存款直接代幣化。肖風認為，這三種模式各有優劣，會各自發展。

那斯達克受了 Coinbase 的刺激

面對挑戰，那斯達克兩個月前提交了代幣化股票交易方案。肖風認為這百分之百是受了 Coinbase 刺激。目前有兩套方案：Coinbase 的革命派，完全基於新的交易清算制度；那斯達克的改良派，保留傳統系統但採用代幣化。「但不管哪一派，都得承認新的金融市場基礎建設是不可逆轉的趨勢。」

合規確實賺不了割韭菜的快錢

對於「合規就賺不了錢」的說法，肖風坦言合規確實賺不了割韭菜的快錢，但只要達到一定規模攤平成本，依然是門好生意。

他舉例說明合規的代價：做離岸業務確實輕鬆，老闆一個人拍板就能做。但在 HashKey，他說了不算，想做什麼事得先問法遵長、法務長。如果他們說這事有明確法規禁止，就絕對不能做。

IPO 公開說明書顯示，HashKey 目前虧損，但帳上約有 20.5 億港幣資金。肖風表示，公司近期將專注現金流而非獲利，並持續投資因應產業發展。

HashKey 的託管系統使用硬體安全模組 (HSM)，伺服器單價達百萬美元等級，開啟伺服器需要六個人同時在場。肖風表示，今年香港證監會允許同一集團的全球交易所共享流動性，隨著規模擴大，單位合規成本會降下來。

不只做交易所 學習那斯達克模式

肖風強調，HashKey 的商業模式更接近 Coinbase，而不是只做撮合的單一交易所。他指出，全球最大的交易所集團如那斯達克、紐交所、倫交所，收入結構中, 資料服務和技術服務占比與交易手續費相差不大。「真正的長期投資人非常在意收入多元化。如果只靠交易手續費賺錢，估值肯定打折，因為空頭一來交易量腰斬，收入也跟著腰斬，必須有非交易相關收入來平滑波動。」

HashKey 成立於 2018 年，業務涵蓋交易撮合、店頭市場、鏈上服務和資產管理。IPO 公開說明書顯示，該公司占香港境內數位資產交易量逾 75%，法人客戶貢獻絕大部分交易量。此外，香港約 40 多家持牌券商中，90% 券商後端系統使用 HashKey 交易平台。加上券商背後的客戶，法人占比約 80%，散戶占 20%。

美國立法將引領全球

肖風預測，未來 2 到 5 年美國將在立法上引領全球。最明顯的訊號是美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 核准了聯邦層級的加密貨幣現貨交易執照。

「這非常關鍵。大部分加密資產的監管權將移交給 CFTC，CFTC 現在敢發執照，說明立法已是確定的事。」肖風認為，美國一動全球都會動，這是新舊交易清算系統的基礎建設層級競爭。