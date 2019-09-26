中國內地投資者熱情驟降 9月港股通淨買入邁向逾半年來最低

【彭博】-- 中國內地投資者南下淘金熱情在創下一年半高點後陡然降溫。

彭博匯總數據顯示，9 月至今港股通淨買入 94.7 億港元，勢創過去 7 個月來最低，只有 8 月份的 1/6；8 月份淨買入額創下 2018 年 1 月以來高點。但得益於本季前兩個月的大規模淨買入，第三季度至今，港股通淨買入 878 億港元，仍邁向 2018 年第一季度以來最高。

本月恒生指數上漲 1%，不及上證綜指的 1.7%，這是港股連續第三個月跑輸中國 A 股。此外，持續 16 周的香港抗議活動也影響投資者信心，而與 8 月份大幅貶值趨勢不同，人民幣在 9 月份小幅攀升，而這些都削弱了資金南流勢頭。

「以前投資者可選擇余地比較大，可以買地產、公用事業等低估值、高派息個股。但是香港局勢比較差，投資者到 9 月發現本地問題可能沒那麼快解決，導致他們不敢碰這類股票，」 選擇余地縮小可能是導致港股通流入放緩的部分原因，建銀國際首席策略師趙文利在電話中表示。他說，隨著恆指跌到 26,000 點以下，如果 A 股表現不再那麼強，港股相對吸引力可能會有所提升。

在 9 月 19 日 - 24 日進行的彭博股市調查中，多數機構認為內地投資者仍將持續淨買入港股，因為港股較 A 股仍有估值優勢；但有一些機構預計，四季度的淨買入額將較三季度縮減。今年以來，南向資金淨買入 1,591 億港元，較去年全年的 827 億港元大增逾 90%。

另一方面，富時羅素提升 A 股納入因子、標普道瓊首次將 A 股納入指數均在本月生效，境外投資者對 A 股淨買入大增，9 月份外資通過陸股通淨買入 642 億元人民幣，邁向 2014 年滬股通開通以來最高。第三季度陸股通淨買入 895 億元，也扭轉上季淨賣出勢頭。