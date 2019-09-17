香港外匯市場躍升全球第四大 港幣成為第9大交易貨幣

國際清算銀行 (BIS) 調查顯示，香港外匯市場以日均交易量 6320 億美元排名全球第四，直追第三名新加坡的 6330 億美元；同時香港外滙市場交易量在過去 3 年大增近 45%，同期增幅更遠勝新加坡的 22%。

根據國際清算銀行的數據，港元在今年四月已成為全球第九大交易貨幣，僅略低於人民幣。

國際清算銀行最新的三年期調查顯示，今年 4 月港幣交易量占全球的 3.5%，較 2016 年同月的 1.7% 大幅成長，排名全球第九，同時推升香港外匯市場排名全球第四，所占比重幾乎與人民幣相匹敵，而同期的人民幣外匯市場占全球成交比重，則僅從 4% 升至 4.3％。

4 月香港外匯市場日均交易量攀升至 6320 億美元，排名全球第四，在亞洲僅略低於新加坡的 6330 億美元，同時遠勝排名第五的日本，日本外匯市場日均交易量 3760 億美元，過去三年交易量縮減約 6%。

今年四月對港幣而言是一個瘋狂月份，由於借貸成本飆升，港幣兌美元貶值，一度觸及金管局的「弱方兌換保證」7.85，與此同時，人民幣也正歷經了一年多的貶勢。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師 Ken Cheung 表示，香港外匯交易量成長也正反映港幣在金融活動的蓬勃發展，在首次公開招股 (IPO) 和債務融資，此外，香港與中國大陸的緊密關係也成為推升港幣交易量的助力。

但值得注意的是，BIS 的調查是截至今年 4 月，未能完全反映 6 月初開始的反送中活動對金港金融市場交易的影響，尤其是對財富及資產管理活動的影響。