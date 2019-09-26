大摩：未來一年經濟衰退概率約落在20%

經過上個月殖利率曲線倒掛後，經濟衰退的陰霾總是揮之不去，但摩根士丹利的經濟衰退概率模型指出，未來 12 個月發生經濟衰退的機率僅 11.4%，但如果僅提出財務變量 (例如殖利率曲線變化)，該機率將竄升至 34%。摩根士丹利團隊指出，實際數據可能落在這 2 個數值之間。

摩根士丹利分析師認為，經濟衰退的概率目前落在 20%，但如果貿易政策不明確性上升，經濟衰退的概率也會上升，沒有任何模型能完美料準未來。

摩根士丹利表示：「市場討論經濟衰退的可能性，一些資產類別和產業會較其他產業更積極在價格上反映出萎縮，因此產生經濟放緩或成長低谷的潛在可能性。」

例如，以 S&P 500 的價位反映經濟衰退的可能性偏低，但黃金市場的走勢卻顯示經濟衰退風險偏高。

公債殖利率曲線扁平化，這與過去經濟衰退前會發生的情景相似，同時質量和防禦性股的表現也會顯得強勁。

汽車、資本貨物、能源和原物料、運輸公司等週期性股票價格都反映出經濟衰退風險，因為如果經濟惡化，他們可以縮限下行力道，但如果經濟改善，也能跟著上漲。

「利率通常比股票更容易在價格上反映更高的經濟衰退風險，如果經濟衰退出現，股票的相對下行空間更大，而如果經濟增長開始放緩 / 加速，債券的相對下行空間更大。」

一項相當簡單的經濟衰退預測指標是，如果企業開始削減人力成本以維持獲利，那麼接著就可能開始裁員，「一旦裁員人數增加，消費者對金融狀況的信心就會下降，相應的經濟支出就會放緩，然後儲蓄率上升，在這樣的情況下，可能經濟衰退很快就會隨之而來。」