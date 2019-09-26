川普又想讓彈劾威脅在「談笑間」灰飛煙滅？這回是作繭自縛了

【彭博】-- 唐納德 · 川普 試圖通過公佈他與烏克蘭總統通話的文字實錄來消除他總統職位受到的最新威脅。這是他曾經使用並奏效了的一招，讓他得以宣稱無責並向民主黨發起攻擊。

但這一次，該策略適得其反。 川普沒想到，儘管不存在明確的交換條件，但他做生意式外交政策以及向另外一個國家尋求政治幫助的意願（這在長達五頁的實錄中一覽無遺）會鼓舞他的批評人士、助長剛萌芽的彈劾調查的火焰。

這位美國總統仍深信，他可以用一番口舌來擺脫麻煩。但他在實錄中的話語為那些指責他濫用職權的民主黨宿敵行了方便。在通話中， 川普一再懇求烏克蘭總統 Volodymyr Zelenskiy 幫助他抹黑前美國副總統拜登。烏克蘭嚴重依賴美國的援助，而拜登當時是民主黨總統候選人中的明顯領跑者。

實錄顯示， 川普在通話時稱： 「有很多關於拜登兒子的討論，稱拜登阻止了起訴，很多人都想了解這個事，所以如果你可以和司法部長一起做點什麼那就太好了。 」

一些民主黨人說，就算川普沒有明確將調查與軍事援助聯繫起來，但這些話也清楚地顯示出了可彈劾的權力濫用行為以及展開彈劾調查的理由。不過， 川普駁斥這種指控「是個笑話」 ，是在針對「一次精彩通話」無事生非。

《紐約時報》週三晚上報導說，在 4 月份、Zelenskiy 當選不久後的另外一次通話中， 川普敦促他就腐敗查詢與自己的私人律師 Rudy Giuliani 談一談。

彈劾之戰

彈劾之戰現在進入了眾議院，美國國家情報代理總監將於當地時間週四上午 9 點出席一個委員會的聽證會，討論一名身份不詳的檢舉人提出的指控。

過去曾一同為川普辯護的共和黨人現在要作出選擇：這次能與川普團結到何種程度？隨著該黨開始醞釀反駁，即川普並無任何達到彈劾程度的行為，三名共和黨參議員站出來表達了對其行為的疑慮。

在周三的新聞發布會上， 川普質疑了來自前述未具名政府官員的信息，指出其依據的是二手信息。但他堅稱： 「我完全支持讓所謂的檢舉人身份透明。 」

此外，白宮暗示其將允許檢舉人在國會山與民主黨議員會面，並在美國國家代理總監 Joseph Maguire 將出席的聽證會舉行之前，已將書面申訴私下轉交給議員。

川普還表示，他願意公佈詳細記載了他與 Zelenskiy 更早時候的另一次通話，以及涉及副總統彭斯和這位烏克蘭領導人的通話內容的記錄。