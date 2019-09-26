過去的鴿派代表Evans：美經濟前景佳 接下來不用再降息了

做為曾經的鴿派代表人物，最近兩次降息都投贊成票，芝加哥 Fed 分行總裁 Charles Evans 週三 (25 日) 表示，最近兩次降息行動已經夠了，現在聯準會的「位置非常好」。

Evans 指出，兩次的降息讓聯準會做好的充分準備，可以觀察接下來的情況。預計這些行動會幫助通膨略微超過 2% 的目標值，所以接下來不需要再降息了。他預測，通膨將來到 2.2%。

Evans 對美國經濟抱持樂觀態度，認為成長略高於趨勢，同時受惠於低失業率，以及不算差的薪資成長，也有助於消費者支出強勁的前景。

Evans 表示，這種情況可能會「無限期」繼續下去，聯準會需要保持警惕，但還不需要採取任何行動，來應對尚未實現的風險。

Evans 今年在聯邦公開市場委員會有投票權，7 月和本月均支持降息。

上週 Fed 發布的點陣圖顯示，到年底前的利率官員們意見分歧，區分為 3 組，一個組預計今年將再降息 1 碼，一個組預期沒有變化，而另一個組則預期可能需要提高利率，人數為 7:5:5。由中位數來看，年底之前不會再降息。

Fed 理事 Lael Brainard 週三呼應了這個觀點，她在眾議院上表示，強勁的消費者和穩固的勞動力市場，為經濟提供了支撐，而全球不利因素則帶來了風險。