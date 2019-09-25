〈聯電衝規模〉年營收將增加逾1成 市佔率擴增 挑戰格芯老二地位

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (25) 日宣布，已獲准併購與富士通半導體 (FSL) 合資的 12 吋晶圓廠日本三重富士通半導體 (MIFS) 全部股權，將於 10 月 1 日完成併購，未來將可為聯電年營收增加 10-12%，提升晶圓代工市佔率，挑戰格芯老二地位。

聯電目前擁有 MIFS 15.9% 股權，取得富士通半導體 84.1% 的 MIFS 股份後，MIFS 將成聯電獨資子公司，並更名為 United Semiconductor Japan Co.，Ltd(USJC)。

目前 MIFS 的 12 吋晶圓月產能約 3.6 萬片，主要客戶為日本汽車產業與消費性特殊製程等，可望藉此拓展聯電客戶群。

據悉，MIFS 2017 年合併營收 709 億日幣，純益為 26.9 億日幣，待 MIFS 成為聯電旗下子公司後，將從第 4 季起挹注聯電財報表現，屆時聯電年營收可望增加 10-12%，在全球晶圓代工市佔率將因此提升，挑戰全球第二大晶圓代工廠格芯的老二地位。

聯電目前在台灣、中國與新加坡擁有 12 吋晶圓廠，而日本在地 MIFS 的加入，可協助拓展全球生產基地佈局。聯電財務長劉啟東表示，10 月 1 日完成併購後，將先發揮 USJC 與聯電集團的綜效，優化產品組合，提升獲利表現，將來可望視需求再擴充產能，也持續尋找其他外部併購標的中。