智崴前董座提民事訴訟 控告董事會改選無效

遊戲體感設備大廠智崴資訊 (5263-TW) 今 (13) 日公告，遭到前董座黃仲銘向高雄地方法院提起民事訴訟，訴訟聲明包括今年 6 月董事會改選董座無效等，並願供擔保，請高雄地方法院對智崴宣告假執行。智崴強調，董事會為依法改選，已委請律師評估起訴狀與相關證據資料，維護公司權益。

智崴今年 6 月在董事會上，改選董事長，前董座黃仲銘依法解任，由潤泰集團長春投資公司法人董事代表人陳志全接任智崴董座；智崴目前持股單一最大股東為智崴總經理歐陽志宏、持股約 6.83%，前董事長黃仲銘持股約 5.38%，但潤泰集團以多家公司持股智崴，為智崴最大股東，持股約 15%。

智崴董事會過去每 3 年改選一次，但今年因故提前改選，黃仲銘則因改選後遭解任，因此向高雄地方法院提起民事訴訟，訴訟聲明包括今年 5 月 13 日智崴召開的董事會中，解任董事長及選任董事長決議無效，並願供擔保，請高雄地方法院對智崴宣告假執行。

黃仲銘並提出，智崴應給付其新臺幣 11 萬 3333 元，及自起訴狀送達翌日起，按年利率 5% 計算的利息；給付其新臺幣 24 萬元，及自起訴狀送達翌日起按年利率 5% 計算的利息；給付其新臺幣 24 萬元，及自追加起訴 (二) 狀送達翌日起按年利率 5% 計算利息；且應從今年 7 月 1 起至明年 6 月 30 日止，在每月 5 日前，給付其新臺幣 20 萬元。

對此，智崴強調，今年 6 月董事會為依法進行改選，已委請律師評估起訴狀與相關證據資料，以維護公司合法權益。