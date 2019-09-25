〈財委會質詢〉杜絕公益信託成避稅工具 財政部擬修法訂定公益支出比率

為避免公益信託成為財團避稅工具，財政部主張公益信託應比照財團法人，須要有 60% 孳息用於公益支出才能享有稅率優惠，但法務部對財政部訂定一定支出比率仍有疑義，財政部長蘇建榮說，後續將與法務部溝通，討論對公益信託是否也有支出比重要求。

公益信託是指根據信託法，以慈善、文化或學術等目的設立的信託組織，可享有遺贈稅、所得稅等租稅優惠，名下房屋直接使用還可享有房屋稅免稅優惠，捐贈公益信託可不計入遺產或贈與總額；此外，不論是個人營利事業成立或是捐贈公益信託都可列捐贈扣除。

先前有企業遭踢爆名下公益信託資產規模龐大，但慈善支出卻偏低，遭質疑有假借公益信託之名行避稅之嫌，但目前信託法規，對於公益信託組織未履行公益應盡責任者，卻缺乏相關機制取消其稅率優惠，外界擔憂公益信託恐成避稅新工具。

民進黨立委王榮璋表示，目前公益信託並未對相關支出比例有明確規範，應檢討相關租稅優惠，才能真正落實公益目的。

財政部官員對此回應，財政部曾向法務部建議，公益信託免稅標準應該比照財團法人，也就是須將 6 成以上孳息收入用於公益，否則應廢止其登記。但官員也坦言，法務部認為公益信託比照財團法人免稅標準會有監理實務上的困難，兩部會對於監管機制尚無共識，還需要再溝通。

法務部次長陳明堂表示，信託法草案修正日前已經完成預告，待意見蒐集整理後，預估 10 月可呈報行政院審查，但因本會期適逢預算會期，因此是否能在本會期完成修法仍是未知數。