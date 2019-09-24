〈元大期貨〉 Fed寬鬆因勢所趨 美債宜逢低布局

自 9 月 4 日美中恢復貿易談判以來，美債期價出現回檔修正，除了導因於市場對於貿易戰風險和緩的樂觀心理，美國經濟數據穩健同步降低避險情緒，投資人在觀望未來政經局勢及聯準會政策發展之下，重新調整資產配置。

今年以來金融市場波動甚劇，中美兩國互動主導市場情緒，平均而言利空訊息衝擊力道強於短暫利多訊息，市場不安情緒仍然蠢蠢欲動，尤其風險情緒反應於美債殖利率。



殖利率倒掛示警經濟將步入衰退的疑慮不斷，8 月 14 日，10 年期與 2 年期美債利差出現自 2007 年以來的首度倒掛後，8 月 27 日倒掛情形更一度擴大至 - 0.0517%，雖然 9 月 10 日受美中僵局及國際政局和緩影響，美債殖利率自低點反彈，相對忽略經濟基本面普遍趨緩的事實，但對於潛在風險的憂慮仍將壓抑利率走勢，若 Fed 無法有效抵禦經濟落入低成長的趨勢，當突如其來的風險加劇，將促使倒掛再現。

全球央行政策漸向寬鬆調整已為趨勢，聯準會於今年 3 月結束自 2015 年 12 月以來的升息循環，持續評估經濟及通膨下行風險，進而於 7 月 31 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後宣布實施預防性降息 1 碼至 2-2.25% 區間，為近年來首次於非季月做重大利率決策，並表明此舉僅為政策中期調整，強調非開啟降息循環、對於經濟前景仍正向看待。



除此之外，今年以來聯準會傾向多加表明政策路徑與市場溝通，減緩政策結果與市場預期不符的大幅波動，使得 FOMC 會議紀錄及重要官員談話成為投資人所關注的政策依據，進而影響市場降息預期。

綜觀上述，聯準會如預期於 9 月 19 日 FOMC 會後宣布再度降息 1 碼至 1.75%-2% 利率區間，聲明稿顯示美國經濟仍然強勁、勞動市場溫和，但企業固定投資及出口有所減弱，將繼續監控數據以維持勞動及通膨目標，而此次公布的最新經濟預測上修今年經濟成長率至 2.2%，亦上修失業率至 3.7%，今明年聯邦基金利率則全面下調至 1.9%，利率點陣圖顯示 17 位決策官員中，有 10 位認為今年年底前應維持目前利率水準、另外 7 位則認為還應再降息一碼。



Fed 主席—鮑威爾強調此次降息仍為預防風險，除了將繼續關注金融市場對經濟前景的影響，殖利率曲線倒掛程度亦為重要判斷依據，承諾未來情勢若有必要，將積極採取擴表行動。整體態度仍以不開啟降息循環、但朝向寬鬆政策前進，利率走低的趨勢有助未來美債期價正向，投資人可於債價修正後逢低進場布局。

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