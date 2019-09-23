〈群益期貨〉2020年11月美國總統選舉，2020年對中國大陸的意義又是如何？

川普在 2016 年底選舉時高喊美國優先，凡事皆以利己為出發點，展開全球的經貿談判，由多邊談判轉為雙邊談判，時間過的真快，再過一年多又要選舉了，川普有選舉的壓力，而中國又正好可以針對其痛處制肘，雖然中美之間大打關稅戰，中國對美國有大量的貿易順差，看起來打起仗來，中國損傷範圍會較大，因此雙方似乎都有把柄在對方手上。

有些論述是習近平可以當萬年皇帝，不需要面對選舉，但其實習近平也是有黨內的壓力，尤其是 2010 年強調要全面建設小康社會，GDP 至 2020 年要翻一翻，經過九年長跑，快衝刺到終點線了，我們堅信中國這種計畫經濟，最終將會達成目標，2019 年若是用 6.2% 的成長率來估算，則 2020 年 GDP 必須保 6.1%，若 2019 年濟成長率用 6.3% 估計，則 2020 年 GDP 必須保 6% 才能安穩的過終線且目標達陣，而川普有選舉的壓力，習近平也不是全無壓力，他也有目標達成的壓力。

Y(GDP)=C+I+G+X-M，經濟成長的四個引擎，包括 C(消費)、I(投資)、G(政府支出)及 X-M(進出口)，中國開始鼓勵夜間消費，就是要刺激消費的成長，投資則深受 C、I 及 X-M 的影響，中美貿易談判的變數扮演關鍵的角色，一旦貿易談判的裂痕加大，導致 I 投資及進出口 (X-M) 部門的衰退，則可以預見的是明年下半年 G 必將發力，在此之前，川普有選舉考量，習近平想必也不想在 2020 年靠著掏政府的荷包來救經濟，畢竟經 2018 年的去槓桿後，又要再次的加大地方政府擴大支出，恐怕還是有所顧忌的，兩大國的對抗，恐怕不是意氣之爭那麼膚淺。

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