〈群益期貨〉殖利率倒掛的前世今生

所謂的殖利率曲線，是指把不同期限的公債殖利率連結而成的曲線，依據流動性偏好理論，長期債券相對短期債券有更多的不確定性，因此長債必須多支付流動性補償以吸引長債的投資者，也就是提供更高的利率，因此正常情況下，殖利率曲線為正斜率，期限愈長，利率愈高。

影響債券價格的兩大因素，利率與通膨，都與債券價格呈現反向關係，也就是說利率愈高、通膨愈高，則債券價格愈低，而短債對利率較敏感，長債對通膨的影響較大，在升息環境下，殖利率曲線往往趨於平坦化，來自於兩個力量，利率上升，短率上揚，壓低通膨率，造成長率上揚幅度受限，而最終成倒掛，短率高於長率，而在降息環境下，降息以刺激通膨，長率上揚，降息又會造成短率的下跌，殖利率曲線變陡。

時下因殖利率倒掛而形成的空頭說，大多是基於歷史上，一旦殖利率曲線倒掛，最終將迎來股市走入空頭，但是等待空頭也是漫長的，時間往往長達一年半載，這種狼來了! 狼來了! 的說法，算是一種警告，但儘管過了很久最終狼真的來了，但也是要羊還沒被吃掉前才有意義啊！

其實殖利率倒掛並不可怕，根據過去的歷史經驗，倒掛往往是伴隨著升息而來，降息而去，對股票市場而言，可怕的是債券殖利率倒掛結束轉向正常的過程，進入降息循環，刺激通膨將上升，狼才真的來了。

從 2018 年 10 月以來美國十年債與二年債的價差持續擴大，十年債表現比二年債強，一方面反應利率走跌的環境，債券價格上漲，一方面也是充份反應低通膨的環境，也因此長債表現更強勢，造成長短債利率差的縮小，甚至出現倒掛的情勢，不過最近隨著中美貿易談判露矚光，雙方在農產品方面相向而行，一個有貨要出，一個急著買貨，似乎可以一拍即合，再加上太平洋初露反聖嬰的徵兆，美國聯準會連續兩度降息，有助於通膨的刺激等等，十年債相對二年債價差開始出現轉變，雖然還沒有明顯的反轉，但已開始出現震盪，且改變了趨勢了，說不定 2020 年的主色調，就是通膨增溫，原物料上漲。

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