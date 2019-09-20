5G晶片放量+美中貿易戰受惠者 外資上調聯發科目標價至450元

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 昨 (19) 日首度公開 5G 新大樓，也象徵衝刺 5G 商機的決心，外資出具報告點名看好，預期聯發科下半年至明年上半年，淡季營運有撐，且美中貿易戰下，陸廠加速導入非美系晶片，也有助聯發科營運，估明年第 1 季營收約季減 8%，較前 5 年平均季減 15% 表現還好，明年上半年更可持平今年下半年，上調目標價至 450 元。

外資指出，聯發科今年下半年成長穩健，其中行動運算產品營收，雖受終端消費下滑影響，尤其消費者目前對 4G 手機持續觀望，靜待各品牌廠推出的 5G 手機，所幸聯發科成長型產品 (包含 AIOT 與電源晶片等) 出貨表現持穩，支撐聯發科下半年營運，下半年毛利率可維持 41%，營益率約達 11%，明年上半年營收在 5G 晶片量產下，可望持平下半年，

再者，聯發科 5G SOC 晶片年底開始問世，明年上半年量產，外資認為，5G 晶片單價及毛利率偏高，且聯發科持續優化費用管理，加上美中貿易戰，中國廠商加速導入非美系晶片，有助聯發科除手機晶片外的周邊產品，包含 RF、電源晶片等出貨表現，預期明年營益率可持穩 10% 以上，重返 2015 年水準。

外資認為，貿易戰的影響下，聯發科將是主要受惠廠，預計明年 5G 晶片出貨量將達 0.45 億套，後年更可倍增達 1.25 億套，重申買進評等，並調升目標價至 450 元。