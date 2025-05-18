中國人形機器人市場爆單潮！樂聚、宇樹、松延訂單激增

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 18:49

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中國人形機器人市場正迅速升溫。樂聚機器人、宇樹科技、松延動力等多家人形機器人企業近期迎來訂單爆發，交付量快速攀升，顯示出市場需求強勁與技術落地進程加快。

然而，這波「爆單潮」背後，伴隨而來的不只是產能挑戰，更是對客戶需求真實性與長期永續性的嚴峻考驗。

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樂聚機器人總經理王松表示，該公司去年交付約 100 台人形機器人，今年第一季度訂單量年增 200%，全年預估交付量有望突破 1000 台。

同樣地，宇樹機器人創始人王興興也透露，包括宇樹在內的多家人形機器人公司都經歷了訂單激增的現象。

松延動力則表示，其 N2 人形機器人「小孩哥」的訂單已突破 1000 台。這股需求也帶動產業鏈上游企業如步科股份、傲意科技的業績增長，進一步印證了人形機器人市場的高熱度。

人形機器人應用場景擴展至科研、工業與零售

目前，多數訂單來自中國本土的科研院所、商業服務與工業應用場景。例如，宇樹今年中標的項目不僅有同濟大學，也涵蓋電力與通信等多家國有企業。

而某頭部企業更透露，預計今年將部署 400 台全尺寸人形機器人，其中 200 台投入工廠生產線，另 200 台將導入零售門店，用於客戶服務與智慧接待。

產能與供應鏈成為爆單後的最大瓶頸

在爆單潮下，交付能力成為最大挑戰。松延動力已在多地設立生產基地以保障出貨進度。

另一方面，隨著零部件需求激增，供應鏈緊張問題浮現，一些核心零組件供應商排期已出現延遲，對交期構成壓力。

業內人士指出，供應鏈管理能力與後期維運成本，將成為人形機器人企業能否持續成長的關鍵因素。

政策與資本推動需求？產能過剩風險浮現

儘管訂單激增，但不少行業觀察人士與投資人提醒，目前的爆單現象多受到政策紅利與資本熱潮的推動，尚未完全反映真實市場需求。

若技術應用尚未成熟、場景落地未能擴大，未來可能出現產能過剩與機器人閒置風險，重演部分新興產業泡沫化的歷史。

技術創新與場景落地仍是關鍵

面對日益競爭的人形機器人市場，企業需在技術升級與應用深化兩方面持續投入。

業內人士普遍認為，像 GPT-3.5 這樣的重大技術突破，將是帶動人形機器人大規模商業化的關鍵時刻。