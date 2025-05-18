中美關稅調整後出口預定暴漲277%！運費率上漲96%

鉅亨網新聞中心 2025-05-18 21:30

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在中美雙方互相調整關稅正式生效後，從中國出口至美國的集裝箱預訂量出現爆炸性增長。根據美媒引述貨櫃追蹤系統供應商 Vizion 的數據，截至 5 月 14 日的七天平均預訂量為 5709 個 20 英尺當量單位（TEU），較 5 月 5 日當周飆升 277%。

航運巨頭赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 也透露，近期中國到美國的預訂量在短時間內激增 50%。

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運力爆滿推升運價：上海至洛杉磯現貨運費暴漲 96%，突破 3700 美元 / FEU

值得注意的是，隨著貨量暴增，美國航線的海運費率也跟著飆漲。根據中國極羽科技的資料，截至 5 月 16 日，上海至洛杉磯的馬士基 5 月 26 日航班報價達 3705 美元 / FEU，較 5 月 12 日上漲 96%。

這種漲勢預計將持續，市場正面臨艙位爆滿的情況，運價短期內難以回落。

業界人士預估，美線爆倉現象可能持續至 7 月底。為應對美線搶運潮，航運公司可能會從歐洲航線抽調運力支援，進一步造成歐線緊張，導致歐線運價亦出現上升壓力，全球航運市場可能面臨更廣泛連鎖反應。

港口與工廠面臨壓力，中國出口量回升至關稅前水準

深圳鹽田港船代公司指出，美線貨量已從 5 月初近 50% 的跌幅回升至關稅上調前的水準，甚至有超出趨勢。大量美國進口商代表也趁勢來中國洽談合作，以搶在未來可能的關稅變動前備貨。

《路透》報導指出，中國港口與工廠因大量出口訂單而陷入擁堵，可能需數週時間疏通。

赫伯羅特發言人也表示，艙位極度緊張，公司目前僅能服務簽有長約的客戶，幾乎無法處理臨時預訂。

航運巨頭調整船型應對需求，現貨價格仍持續上漲

對此，赫伯羅德執行長 Rolf Habben Jansen 在財報會議中表示，將儘快恢復部署大型船舶以應對激增的需求。

公司將逐步結束以小型船舶替代航班的策略，未來幾週內將再次派遣更大噸位的船隻，並強調運能擴張不會造成重大成本壓力。

雖然中國出口暴增將導致美國西岸港口迎來大量船隻，洛杉磯港等專家認為情況仍在可控範圍，與新冠疫情時期的「貨運海嘯」相比，此波雖規模龐大但可望有序處理。

運價預測續揚，6 月運費恐突破 6000 美元大關

根據英國倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）數據，5 月 15 日上海至洛杉磯非合約現貨運價為 3136 美元 / FEU，較前一週上漲 16%。若船公司維持強硬調價策略，預估 6 月 1 日每櫃價格可能飆破 6000 美元大關。