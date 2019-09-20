「金金分離」董事改派之亂 金管會下周與純網銀喝咖啡溝通

金管會要求純網銀董事派任須符合「金金分離」原則，引發部分金融業股東不滿，也因此使得純網銀原定 9 月底要召開的董事會出現時程延宕，據了解，金管會將於下周陸續與將來銀行、樂天國際商銀、LINE Bank 三家純網銀的籌備處負責人、大股東等一起會面「喝咖啡」溝通。

據了解，三家純網銀代表將於下周二 (24 日) 與中央存保召開首次會議，將就純網銀亦需提供每位存戶最高 300 萬元的存款保障，以及如何針對純網銀的存款總餘額、客戶利率分布變化等進行監控，訂定緊急應變計畫。

除此之外，純網銀董事、監察人派任需適用「金金分離」原則，傳出引發銀行股東反彈，甚至傳出有大股東揚言撤資，對此，金管會依然堅守「金金分離」政策，顯然不受撤資威脅，主委顧立雄更提出，純網銀董事、監察人派任有三大原則，若有利益衝突，即不得兼任純網銀董事、監察人。

純網銀董事、監察人派任有三大原則，分別為：

一，若推定無利益衝突，包含集團在台灣無銀行據點的外國銀行負責人、本國銀行及外國銀行的非業務部門經理人等，得兼任純網銀董監。

二，若有利益衝突，例如本國銀行及在台有銀行據點的外國銀行董事長和總經理，以及本國銀行與在台有銀行據點的外國銀行辦理和轉投資純網銀所營相關業務部門之經理人，均不得兼任純網銀董監。

三，若推定有利益衝突，須說明無利益衝突始得兼任純網銀董監。

金管會已經明訂純網銀的「金金分離」三大原則，這也讓三家純網銀原定的股東人選需要重新改派。

其中，將來銀行最大股東兆豐金已準備將四席董事改派為金控主管出任；LINE Bank 的金融業股東包括富邦、聯邦、中信、匯豐等四家銀行，原本都擬派內部專業經理人出任純網銀董事，也得全數重派。

由於董事名單至今尚未定案，各家純網銀業者原本都將於 9 月底召開的第一次董事會，也確定延宕，由於各金融業新的董事名單，還得先重新完成自家的董事會通過程序，因此純網銀的首場董事會最起碼 10 月中旬以後才能召開，後續包括公司正式成立、完成登記、乃至於開業等進度也會被拖延。

為了督促並了解純網銀如何在「金金分離」原則下派任董事，金管會敲定下周在存保首次會議後，陸續與三家純網銀的籌備處負責人、大股東等一起會面「喝咖啡」溝通，希望藉此不要讓純網銀董事會拖太久，畢竟愈晚開業就燒愈多錢，也不是金管會所樂見。