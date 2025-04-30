〈聯發科法說〉客戶行為未改變 Q2營收持平上季 下半年具不確定性

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-30 18:45

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，第二季主流及入門機種手機需求減弱，不過旗艦與高階手機持續成長，加上智慧裝置平台與 PMIC 訂單增長，第二季營收大致持平上季，也因全球經濟環境存在變數，下半年需求具有不確定性，因此未給予全年展望。

聯發科預期，第二季營收以美元對新台幣 1 比 32.5 計算，將介於新台幣 1,472 億元至 1,594 億元，季減 4% 至季增 4%，年增 16-25%，毛利率 45.5-48.5%，費用率預估為 27-31%。

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蔡力行指出，目前全球供應鏈整體庫存水位仍屬健康，儘管貿易談判仍在發展中，不過尚未觀察客戶有大幅修正訂單的行為，將密切關注情勢，並與全球夥伴協力應對潛在影響。

蔡力行重申，儘管近期市場具不確定性，但聯發科對中長期的成長機會仍相當有信心，目前投資的成長領域，包括 AI、資料中心、車用，都還在市場開發初期，其市場潛力將隨著不斷推陳出新的創新而成長，且未來成長潛力不會受短期波動影響。

蔡力行看好，聯發科在相關成長市場的優異競爭力，而且公司才剛開始取得初步成績，相信仍有充分的成長空間，而公司堅強的資產負債表，更是在如此不確定時期下，讓公司能持續專注於耕耘成長動能。

在業務動能方面，蔡力行強調，AI 將是未來核心成長引擎，公司已在多項新應用領域取得進展，如企業級 ASIC，聯發科已建立完整的客製化設計服務，從 Spec-in、RTL-in 到 GDS-in 設計，並結合先進製程、先進封裝與 HBM 整合，預計自 2026 年起企業級客製化 AI 晶片將可貢獻具規模的營收。

細分三大產品線，蔡力行說，手機晶片業務方面，第二季將有更多搭載天璣 9400 + 晶片的機種上市，公司也將在下半年推出下一代旗艦晶片，預期本季旗艦和高階系列產品營收將較上季成長，然而，由於主流和入門系列需求放緩，整體手機營收與上 一季相比約略持平或下降。

智慧裝置平台方面，聯發科第二季受惠公司在高階 AI 平板、消費性客製化晶片和車用領域的營收可望隨著市占率提升而成長，這些成長動能也抵消部分消費性產品需求被提前到前季的影響，整體智慧裝置平台第二季營收優於前季。