矽谷的終極野心：AI與機器人全面取代人類勞動、拿走全部薪水

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 21:01

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矽谷的終極目標，似乎是讓 AI 與機器人「全面接管」全人類的勞動工作與薪水。史丹佛大學訪問學者、Fair Trained 創辦人 Ed Newton-Rex 近日於《衛報》撰文指出，這些科技巨頭不只想取代藍領和白領，更想瓜分全球約 60 萬億美元的薪資總額。

Newton-Rex 分享，在舊金山一場創投晚宴中，一位成功創業並出售 AI 公司的投資人向現場創業家直言，AI 的潛力不僅是技術進步，而是「可以取代世界上所有工人，並掌控他們的薪資」。

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Newton-Rex 表示，這番話揭露了 AI 產業部分人士對於全球經濟的雄心：不僅要建構技術，還要「重新定義價值分配」。

近期新創公司 Mechanize 也直接表態，提出「全面自動化經濟」的藍圖，並已開始招募工程師，投入白領工作自動化的初步階段。

該公司共同創辦人 Besiroglu 指出，僅美國的工資市場規模就超過 18 兆美元，全球總額高達約 60 兆美元，顯示自動化背後潛藏的龐大經濟利益。

Mechanize 目前已獲得 Google (GOOGL-US) 首席科學家 Jeff Dean 與科技 Podcast 主持人 Dwarkesh Patel 等人投資支持。

科技領袖多持樂觀態度，預言「人類將不再需要工作

許多科技界領袖也對未來趨勢發表看法。特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 執行長馬斯克就曾預測，AI 與機器人的普及可能使大多數人「沒有工作可做」。

而這些觀點也獲得 AI 「教父」 Geoffrey Hinton 與知名投資人 Vinod Khosla 等人的呼應，顯示此觀點已不再只是說說而已。

ChatGPT、AI 繪圖與無人車已開始影響就業市場

近年 AI 技術的應用成果已經在部分產業中顯現，例如 OpenAI 的 ChatGPT 自問世以來，已對自由撰稿人與平面設計師產生顯著衝擊。AI 繪圖工具同樣使視覺設計工作出現替代趨勢。

此外，無人車在舊金山街頭的出現，也讓駕駛與運輸相關工作面臨轉型壓力。 OpenAI 的最新模型甚至在程式設計能力上超越該公司首席科學家，顯示 AI 技術正迅速提升。

從工廠到家庭，機器人技術持續擴張

除了軟體層面的 AI 進展，機器人領域也有明顯突破。例如波士頓動力開發的 Atlas 機器人已部署於汽車工廠，執行組裝任務；而其他類型的服務型機器人則能完成沖泡咖啡、送貨與清潔等工作。

企業也正準備將這類機器人引入家庭領域，使機器人化從企業內部延伸至日常生活。

AGI 時代或將提前到來，Google DeepMind 釋出強烈訊號

儘管通用人工智慧（AGI）原被視為長期目標，但 Google DeepMind 執行長 Demis Hassabis 表示，AGI 可能在五到十年內出現，甚至「比預期還要快」。

Google 近期發表的 AlphaEvolve 系統已展現初步 AGI 特徵，意即 AI 未來可能在幾乎所有認知任務上達到人類等級，進一步改變整個社會結構。

經濟紅利是否能公平分配？外界仍有疑慮

雖然科技企業領袖多主張自動化能促進經濟成長與提升生活品質，但 Newton-Rex 指出，歷史經驗顯示，技術進步所帶來的經濟利益往往集中於資本擁有者手中。

當 AI 與機器人成為社會生產的核心，「誰來掌控這些技術」將是影響勞動公平與經濟民主的關鍵問題。

在矽谷願景中，AI 將負責思考與分析，機器人則處理實際執行工作。這樣的分工架構可能徹底改變人類社會對「工作」的定義。

雖然藝人、運動員、政治家等職業因高度個人化較不易被取代，但多數人所從事的工作仍面臨技術替代的風險。

面對未來，人類應思考自身角色與權益

Newton-Rex 最後呼籲，與其對未來科技發展漠不關心，人們應積極參與公共討論，關注技術如何影響勞動權益、收入分配與社會結構。