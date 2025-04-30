〈聯發科法說〉Q1 EPS 18.43元 創一年來高點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-30 16:58
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今日召開法說會，並公布第一季財報，受惠客戶提前拉貨，首季營運淡季不淡，稅後淨利 293.25 億元，季增 23.3%，年減 7%，每股稅後純益 18.43 元，創下一年來高點。
聯發科第一季營收 1,533.12 億元，季增 11.1%，年增 14.9%，毛利率 48.1%，季減 0.4 個百分點，年減 4.3 個百分點，營益率 19.6%，季增 4.1 個百分點，年減 4.5%，稅後淨利 293.25 億元，季增 23.3%，年減 7%，淨利率 19.3%，季增 2 個百分點，年減 4.4 個百分點，每股稅後純益 18.43 元。
聯發科第一季受惠 AI、Wi-Fi 7 增加的結構性產品組合提升，以及優於預期的市場需求，包含部份因關稅不確定性的拉貨需求，帶動整體營運淡季不淡。
細分三大產品線，聯發科第一季營收仍以手機為主，比重達 56%，智慧裝置平台佔比 39%，PMIC 佔比約 5%，其中，手機、智慧裝置平台皆呈現季增、年增，PMIC 儘管呈現年成長，但因季節性需求影響，季減 9%。
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