〈聯發科法說〉Q1 EPS 18.43元 創一年來高點

IC 設計大廠聯發科 ( 2454-TW ) 今日召開法說會，並公布第一季財報，受惠客戶提前拉貨，首季營運淡季不淡，稅後淨利 293.25 億元，季增 23.3%，年減 7%，每股稅後純益 18.43 元，創下一年來高點。

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聯發科第一季受惠 AI、Wi-Fi 7 增加的結構性產品組合提升，以及優於預期的市場需求，包含部份因關稅不確定性的拉貨需求，帶動整體營運淡季不淡。