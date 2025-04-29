聯發科去年旗艦晶片躍進 營收貢獻逾20億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-29 20:22

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聯發科 (2454-TW) 公布最新年報，董事長蔡明介指出，去年旗艦晶片天璣 9400 廣獲市場好評，推升旗艦晶片營收雙倍成長，貢獻逾 20 億美元營收，也看好公司將透過技術創新、產品升級與全球夥伴合作，加速開發先進 AI 解決方案，穩健推動成長。

聯發科去年受惠全球半導體市場需求回溫及 AI 技術應用迅速成長，全年營收達新台幣 5,306 億元，較去年成長 22.4%，毛利率提升至 49.6%，營業利益率達 19.3%，每股盈餘 66.92 元。

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蔡明介說，隨著全球客戶庫存水位回歸健康水準，加上終端市場需求逐步回升，公司也推出多項創新產品，其中，手機領域推出旗艦 5G Agentic AI 晶片「天璣 9400」，採用全大核 CPU 設計，搭配先進 GPU 與 NPU，並整合最新 Agentic AI 引擎，推動 AI 應用升級，廣受市場好評，旗艦晶片營收更實現雙倍成長，貢獻逾 20 億美元。

在智慧終端裝置方面，聯發科持續推動技術升級，連結技術躍進至 Wi-Fi 7、5G 及 10GPON，並在全球電信營運商市場擴大市占率。平板與 Chromebook 產品亦因生成式 AI 需求增加，高階晶片銷售表現亮眼。

此外，ASIC 領域聚焦 AI 資料中心，展現領先的 CPO 及 224G SerDes 技術，強化在資料中心 AI 市場的競爭力。

汽車電子領域方面，聯發科智慧座艙、車載數據機及電源管理晶片已獲多家國際汽車製造商採用，持續拓展新興應用市場，實現更廣泛的技術價值。