貝佐斯推「零碳排放」計畫 要提前十年達成巴黎氣候合約目標

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 在週四 (19 日) 宣布，將因應氣候變化，提前 10 年達成巴黎氣候合約 2050 的目標。

貝佐斯承諾，到 2024 年時，亞馬遜的可再生能源能源使用率，將會提升到 80%，且到 2030 年，亞馬遜會成為一家零碳排放的企業。

今年 2 月，亞馬遜宣布將使用更環保的包裝、使用風力等可再生能源的工廠樹也將增加、以及使用電動貨車投遞包裹等方式來實現再生能源的使用率，不過比起承諾中的 80%，亞馬遜目前可再生能源的使用率僅有 40%。

貝佐斯於週四公布的可再生能源計畫中，聲稱公司的第一輛電動送貨車將在 2021 年之前上路，並估測到 2024 年時將可達到 10 萬輛，表示即使是 Prime 會員的一日送貨服務，也可以電動車完成。

亞馬遜的 Prime 一日送貨電動車 (圖片: MarketWatch)

亞馬遜在 7 月份表示，今年為期兩天的 Prime 單日購物活動超過了黑色星期五，和網路星期一等打折季節的總和，Prime Day 活動售出的超過 1.75 億件商品。

亞馬遜在此之前，已與 Rivian 在今年 2 月進行了一輪 7 億美元的融資，該項融資使得亞馬遜獲得了 Rivian 公司 4.4 億美元的股權價值。

Rivian 電動車 (圖片: AFP)

除了可上路送貨的電動車外，亞馬遜也打算透過其環保的可再生包裝計劃降低環境污染－如無挫包裝 (Frustration-Free Packaging) 和自有包裝 (Ship-in-Own-Container)，亞馬遜自 2015 年以來減少了 25% 的包裝耗費。

亞馬遜認為公司可以實現名為「Shipment Zero」的零碳排放出貨流程目標，至少希望能在 2030 年達到 50% 零碳排放。