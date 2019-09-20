美股早盤 — 美再送中國關稅大禮 三大指數開盤微漲 賽靈思領跌費半

週五 (20 日) 美國再送中國「關稅大禮」，公布新一波關稅排除清單，高達 437 項中國商品暫時免課關稅，美股三大指數開盤小幅上漲，道瓊漲逾 50 點，賽靈思領跌費半。

截至台北時週五 (20 日) 晚間 9 時 50 分許：

道瓊指數上漲 54.0 點或 0.20%，暫報 27132.0 點

那斯達克上漲 11.54 點或 0.14%，暫報 8194.01 點

標普 500 指數上漲 6.71 點或 0.23%，暫報 3013.50 點

費半指數下跌 5.12 點或 0.33%，暫報 1586.60 點

台積電 ADR 下滑 0.23% 至每股 44.80 美元

十年期美債殖利率下滑 0.007 至殖利率 1.767%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.52% 至每桶 58.58 美元

布蘭特原油上漲 0.48% 至每桶 64.71 美元

黃金上漲 0.21% 至每盎司 1509.35 美元

美元指數上漲 0.28% 至 98.55 點

截稿前，道瓊走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股

由於行業競爭激烈，估值被嚴重高估，皮沃妥研究集團 (Pivotal Research Group) 將 Roku (ROKU-US) 股票評為「賣出」，目標價設為 60 美元，不到目前交易價格的一半。週五其股價開盤挫逾 9%，暫報每股 121.32 美元。

德州儀器 (TXN-US) 將季度股息上調 17% 至每股 90 美分，高於先前的每股 77 美分，然而其股價週五開盤下滑 0.50%。

美國科技巨頭谷歌 (GOOGL US) 宣布未來兩年投資 33 億美元，擴展其歐洲數據中心版圖，其股價週五開盤下滑逾 0.1%。

賽靈思 (XLNX-US) 首席財務長宣布 10 月 23 日將離職，拖累其股價開盤下跌逾 5%，促使費半指數連帶下滑。

華爾街分析

週五美中副手級面談至最後一日，同時，美方再度釋出善意，趕在中國「十一國慶」前再送關稅大禮，公布新一波關稅排除清單，高達 437 項中國商品暫時免課關稅。

美股週五開局良好，隨著標普 500 指數接近歷史高位，華爾街樂觀看待美股再創新高。

Edward Jones 投資策略師 Kate Warne 樂觀表示：「股市可以繼續上漲，因其受到穩固且相當強勁的基本面支撐，但在此過程中波動性將大得多。將有更多的貨幣刺激措施進入金融體系。」

聯準會週五連續第四天進行回購操作，緊急救市，以緩解美元流動性稀缺問題。

金融專家指出，人們不需擔心 2008 年的危機重演，當時銀行太害怕互相放貸，當前銀行體質健康，目前只是短期流動性失靈的狀況。