傳亞馬遜正進行測試 未來在全食超市可採用「人手支付」

據《紐約郵報》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正在開發一種新系統，測試讓機器可以識別個人手的掃描儀，以此做為購物結帳的方式。亞馬遜的目標是在未來幾個月，可以在全食超市逐步推廣此一技術。

亞馬遜發言人 Amanda Felix 拒絕對這則報導發表評論。

據指出，此一技術與 iPhone 等設備上的指紋掃描儀不同，用戶不需要將手觸摸表面掃描，而是採深度掃描與電腦視覺科技，來處理與識別每隻手的形狀和大小，並連結信用卡。

報導指出，傳統的信用卡支付系統需要大約 3-4 秒的處理時間，「人手支付」只需要不到 300 毫秒，有望大幅加快結帳速度。

知情人士說，系統的識別誤差在百萬分之一以內，但亞馬遜的工程師們，計畫在產品正式推出前，將其進一步提升至一億分之一。

亞馬遜希望在明年年初，在少數全食超市使用，最終擴展到全美。拓展的速度，則取決於全食超市在安裝和培訓員工方面的進度。

個人理財網站 Status Money 的創辦人兼執行長 Majd Maksad 表示，零售商一直對快速結帳感興趣，如果成功，還可能進一步鼓勵消費者花更多錢，因為消費者沒有接觸金錢等有形物品的經歷，會不自覺消費更多。

透過人手掃描技術支付，消費者甚至不必攜帶手機。儘管如此，專家表示尚不清楚消費者是否會熱衷於在全食超市掃描他​​們的手。

一些研究科技倫理的專家認為，美國人可能不太願意接受面部識別，採用指紋或手更容易被接受，但依然有風險存在。