移動支付雖成主流 但亞馬遜仍不看壞現金支付

雖然移動支付之趨勢目前席捲全球，但美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 仍認為，願使用現金支付的客戶仍佔一定比例，因此計劃在現金支付領域做出豪賭。

亞馬遜週三 (18 日) 發布了「Amazon PayCode」，允許消費者在線上購物，然後親自到 15000 個西聯匯款 (Western Union) 的任一據點，進行現金支付。

亞馬遜指出，該計畫已在 19 個國家推出，也將在未來幾週將於美國推出。

亞馬遜還另外發布了「Amazon Cash」， 用戶可將現金儲值進自己的亞馬遜帳戶中，以便日後進行線上購物。 現在，全美已有超過 10 萬個現金儲值據點。

亞馬遜支付部總監 Ben Volk 在週三 (18 日) 的一份聲明中表示：「客戶依舊喜歡現金支付的便利性。」

Ben Volk 補充道：「與西聯匯款合作，我們能夠為客戶提供更多的購物選擇，讓消費者能以更方便的方式，支付他們線上購物的費用。」

Ben Volk 認為，雖然多數消費者仍可能會堅持線上支付的便利性，但現金支付可以用於服務那些沒有銀行帳戶及無權訪問銀行系統的人。

今年 6 月，亞馬遜也與 Synchrony Financial 合作，為那些可能信用不足的消費者推出專屬卡片「Amazon Credit Builder」，允許消費者透過卡片、預算工具和相關提示建立信用。

儘管移動支付逐步成長，但現金仍然是美國的主要支付方式。據研究公司數據顯示，去年有 79% 的消費者使用現金消費，相較之下，有 44% 的消費者使用 PayPal (PYPL-US) 消費，Apple Pay 則僅為 9%。