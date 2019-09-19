為規避制裁 北韓開發加密貨幣 官方發言人：形式趨近比特幣

外媒《Vice》9 月 18 日報導稱，北韓目前正在開發一款形式類似於比特幣的加密貨幣，旨在幫助北韓逃避國際制裁，並有望跟「美國所主導的全球金融體系」為之抗衡。

北韓對外文化聯絡委員會特別代表 Alejandro Cao de Benos 作為加密貨幣相關事宜的官方發言人，他表示，這款尚未被命名的數位貨幣「將更趨近於比特幣和其他加密貨幣」。不過，加密貨幣的開發仍處於初始階段，目前還未打算就北韓元（KPW）發行數位貨幣。

《Vice》指出，北韓駐紐約大使館發言人對此表示，「無法置評」。不過，皇家聯合研究所（RUSI）研究分析師 Kayla Izenman 推斷，「北韓早對加密貨幣表現出濃厚的興趣，他們在加密貨幣挖礦、攻擊交易所、加密貨幣劫持等方面具備專業知識。毫無疑問，他們擁有加密貨幣方面的技術專長，無論是在通過境外不受管制的交易所洗錢，亦或是將創建國有加密貨幣。」

區塊客 8 月中旬報導，聯合國調查報告指出，北韓涉及向 17 國發起 35 宗網路攻擊，入侵多家金融機構及加密貨幣平台獲取 20 億美元鉅款。對此，北韓 9 月 1 日回應否認上述指控，並稱這是由美國帶頭而起的不實謠言。

這篇文章 為規避制裁北韓開發加密貨幣 官方發言人：形式較趨近於比特幣 最早出現於 區塊客。

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