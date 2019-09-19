德國總理 Angela Merkel 的內閣 9 月 18 日通過一項新策略，敲定政府在區塊鏈領域的優先施政項目，包括數位身分、安全與企業金融，而儘管區塊鏈技術的前景得到認同，但德國政府強調，「不會容忍像 Facebook Libra 之類的穩定幣對國家貨幣造成威脅」。

隨後，德國財長 Olaf Scholz 接受《彭博社》採訪時表示，國家主權的核心要素之一是發行貨幣，而區塊鏈技術不應該被用來開發私人形式的貨幣，並稱「我們不允許私人公司這麼做」。這項新通過的策略將促使德國與歐洲和國際盟友保持密切聯繫，「防止穩定幣成為替代貨幣」，同時加強政府與德國央行之間的對話，以利探討央行數位貨幣（CBDC）的潛在好處和風險。

據了解，這項區塊鏈策略是經過產業界廣泛諮詢而產生的結果，相關諮詢在今年春季展開，共有 158 名專家和公司代表參與，提交多達 6,261 份意見。

探索「區塊鏈身分認證」的應用

策略指出，德國將認真探討區塊鏈應用於數位身分領域。政府短期內將推出基於區塊鏈的數位身分試驗計畫，目的在研究區塊鏈技術用於維持公民身份狀態、護照與身分證等用途的優點與好處。

文件指出：「將檢視這些基於區塊鏈的數位身份是否能提供比現有解決方案更清晰的附加價值，以及它們能否以遵循合法資料保護要求的方式進行設計。」

多年來，企業界已努力開發塊鏈身分解決方案，最近期的案例是微軟在今年稍早宣布利用比特幣帳本進行相關開發。不過，多家企業迄今提出的解決方案，尚無一能在市場上獲得主導地位，因此，德國政府的目標是測試各種系統之間的相容性，並且比較其優勢與合適性。

智慧機器、智能合約

未來探索的另一個領域是物聯網。德國正計劃對有關自動裝置的數位辨識和驗證的研究提案進行招標。政府的策略指出：「尤其是，區塊鏈技術、嵌入式 SIM / 嵌入式通用晶片卡、多重因素認證與其他硬體和軟體程序都要考慮。」

使用分佈式帳本與智能合約來維持標準與資格認證是另一個計畫研究的領域。這份文件解釋說：「技術門外漢無法理解智能合約實際上的技術實施方式，這導致智能合約必須附帶提供資訊的義務。」

加速證券領域

這份策略重申，德國計畫將基於分佈式帳本技術（DLT）的證券合法化，先前德國財政部便已宣布過這項計畫，承諾讓證券以純數位的形式存在，包括在區塊鏈上存在。

策略文件指出：「如果證券在區塊鏈上發行，那麼證券交易的執行和結算… 將比現在更具成本效率且更為快速」。為此，德國年底前已預定實施一份數位證券法草案，但僅和數位債券有關。若情況良好，考慮下一步推廣至區塊鏈上的數位股權與投資基金。

德國政府第一批核准的這類交易已經推出。柏林新創公司 Fundament 今夏發行 2.8 億美元價值的房地產擔保代幣化證券，這也是德國金融監管機構 BaFIN 首次核准這類產品。

政府還將探索分佈式帳本技術應用於公司治理、股權結算、執行股份權利等方面。

對穩定幣採取強硬態度

雖然文件中沒有點名任何加密貨幣列入監管對象，但仍強調，德國不希望任何穩定幣在德國與歐盟境內取得主導地位。

文件指出：「原則上，歐盟有穩定幣的監管制度。在歐洲和國際層面，聯邦政府將努力確保穩定幣不會變成國家貨幣的替代品。」不過內容也顯示，德國政府將與德國央行在「數位央行貨幣」的形式進行努力。

這篇文章 德國區塊鏈發展新政策：探究央行數位貨幣，反對穩定幣 最早出現於 區塊客。

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