土耳其工信部 9 月 18 提出 「2023 戰略」發展願景，計劃建立國家區塊鏈基礎設施，期盼在公共行政管理中能使用分佈式帳本技術（DLT）。

戰略強調，區塊鏈和 DLT 將會是土耳其工信部截止 2023 年的優先發展事項，並引用了一項 Startup Genome 的調查指出，區塊鏈是增長最迅速的科技趨勢之一，全球新創企業早期融資更是增長 101.5%。

區塊鏈監理沙盒即將到來

「2023 戰略」企劃書稱，土耳其工信部將專門為區塊鏈技術建立一個全新的開源平台，藉此分析區塊鏈各式各樣的應用場景，例如：土地登記、驗學術證書和海關等不同用例，以利發掘這項技術在公部門領域內的最佳應用方式。

除此以外，土耳其工信部還計劃與其他監管機構合作，為區塊鏈應用建設監理沙盒。

土耳其政府文件首次提及「比特幣」

當地媒體報導，「2023 戰略」企劃書是土耳其第一份以「比特幣」作為參考文獻的政府文件，並還提及區塊鏈技術的定義。

區塊客早前報導，土耳其政府 7 月 9 日發布第 11 期（2019-2023 年）的經濟發展規劃草案指出，「將實施基於區塊鏈的央行數位貨幣」，並對區塊鏈在運輸和海關業務中的應用潛力表示認同，接著進一步指出，大數據、人工智能和區塊鏈等新興技術可有效改善公共服務和管理等基礎設施，但這份草案卻隻字未提比特幣或任何其他加密貨幣。

專注於中東時事的媒體《Al Monitor》2018 年初曾採訪到土耳其當時的副總統 Mehmet Simsek，他表示，「我們計劃開發自己的數位貨幣，我們非常重視數位化」。然而，綜合過去報導，土耳其政府當中仍有官員對加密貨幣持懷疑態度，有些部長甚至將加密貨幣項目跟龐氏騙局進行比較。

這篇文章 土耳其提「2023 戰略」技術發展願景：擬建國家區塊鏈基礎設施 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』