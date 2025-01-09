鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過32.68億美元，Firo(FIRO)24小時漲幅達14.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 17:15

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24小時漲幅：Firo(FIRO)24小時漲幅14.6%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅12.9%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅12.2%。

24小時跌幅：NeoGas(GAS)24小時跌幅27.9%；Stratis(STRAX)24小時跌幅16.1%；IOST(IOST)24小時跌幅17.4%。

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近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅31.8%；FTT(FTT)近一週漲幅26.6%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅25.6%。