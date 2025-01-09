鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.06億美元，Sleepless AI(AI)24小時漲幅達22.3%

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 10:15

‌



24小時漲幅：Sleepless AI(AI)24小時漲幅22.3%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅16%；Firo(FIRO)24小時漲幅11.1%。

24小時跌幅：NeoGas(GAS)24小時跌幅21.9%；Stratis(STRAX)24小時跌幅21.7%；Ark(ARK)24小時跌幅14.9%。

‌



近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅31.8%；FTT(FTT)近一週漲幅26.6%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅25.6%。