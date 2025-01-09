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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.06億美元，Sleepless AI(AI)24小時漲幅達22.3%

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,061.84美元，24小時漲跌幅-3.02%；以太幣(ETH)現報價格3,328.37美元，24小時漲跌幅-2.01%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達33.06億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.48億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.8億美元。

24小時漲幅：Sleepless AI(AI)24小時漲幅22.3%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅16%；Firo(FIRO)24小時漲幅11.1%。

24小時跌幅：NeoGas(GAS)24小時跌幅21.9%；Stratis(STRAX)24小時跌幅21.7%；Ark(ARK)24小時跌幅14.9%。


近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅31.8%；FTT(FTT)近一週漲幅26.6%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅25.6%。

近一週跌幅：HIVE(HIVE)近一週跌幅51.5%；DAR(DAR)近一週跌幅23.7%；STPT(STPT)近一週跌幅21%。

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