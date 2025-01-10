美國12月非農就業增加25.6萬人 遠高於預期 降息更加無望

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-10 21:43

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美國 12 月非農業就業人數增加 25.6 萬，遠高於市場預期的 15.5 萬人，可能降低聯準會今年降息的動力。

美國勞工統計局周五 (10 日) 報告稱，12 月非農就業人數激增 25.6 萬人，高於 11 月下調後的 21.2 萬 人。失業率 4.1%，低於預期的 4.2%，平均時薪較 11 月上漲 0.3%。

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(來源: Zero Hedge)

由於交易員削減了對降息的押注，數據公佈後，美國公債殖利率和美元飆升，標準普爾 500 指數期貨下跌。

週五的報告顯示，儘管借貸成本高漲、通膨持續、政治不確定性增加，但去年勞動市場仍保持強勁。在 2024 年，雖然對工人的需求有所放緩，且失業率上升，但經濟仍增加了 220 萬個就業機會—低於 2023 年的 300 萬個增幅，但高於 2019 年創造的 200 萬個就業機會。

12 月的就業人數增長主要由醫療保健和社會救助、零售貿易以及休閒和酒店業帶動。政府部門的職位也有所增加。製造業和批發貿易則出現下滑。

這份報告的亮點在於就業人數的大幅增長，遠遠超過市場預期。失業率的下降也出乎意料。預計失業率將維持在 4.2%，但實際數字降至 4.1%，這消除了未來降息的希望。

唯一不那麼火熱的數據是平均時薪。月增率為 0.3%，符合預期，但年增率為 3.9%，低於預期的 4.0%。

這份強勁的就業報告對聯準會的貨幣政策產生了重大影響。在最近幾個月通貨膨脹回升之後，聯準會的重點已堅定地回到通貨膨脹上，幾位官員表示，在 2024 年將借貸成本降低整整 1 個百分點之後，他們可能會在一段時間內維持利率不變。勞工統計局將於 1 月 15 日公布消費者物價的月度數據。

儘管有跡象表明勞動力市場強勁，但仍存在一些擔憂。雖然申請失業救濟金的數據顯示，2024 年的裁員人數仍然不多，但包括貝萊德和泰森食品在內的幾家知名公司都已透露了今年裁員的計畫。根據高階主管培訓公司 Challenger, Gray & Christmas 的報告，2024 年企業宣布的招聘人數為近十年來最少。