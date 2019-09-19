鉅亨市場快訊》聯準會再次降息，新QE在路上？

訊息快遞：

如市場預期，聯準會於 9 月利率決策會議後，宣佈進一步降息 0.25%。降息的同時，聯準會主席鮑威爾也再次強調美國經濟依然穩健，儘管部份企業受到關稅與海外的不確定性，而減少資本支出，但健康的勞動市場仍是薪資與消費增長的最大後盾，額外 0.25% 的降息有助對抗不確定性並維持經濟成長。

鉅亨觀點：

1. 無論是否來自海外，企業都不願投資

聯準會認為貿易衝突、關稅與全球其他國家經濟成長放緩，都是企業不願意增加資本支出的原因。但從美國飛機與國防除外的資本財訂單年增率來看（以下簡稱資本支出），美國資本支出從 2009 年 4 月觸底後，只享受了不到 3 年的反彈期，之後的 2012 年到 2016 年間，資本支出都呈現停滯狀態。美國資本支出成長緩慢不是近期才發生的事件，貿易戰與關稅壁壘只是代罪羔羊，低利率政策可能才是企業不願投資的原因。

2. 強勁內需有轉弱跡象

身為全球主要消費國家，只要美國勞動市場強勁，美國薪資成長就會帶動消費成長，全球經濟狀況就差不到哪去。但從具領先效果的美國製造業採購經理人指數就業分項來看，美國勞動市場可能也是強弩之末（目前該指數為 47.4，過往該指數落在 45 至 50 時，未來一年平均新增私人就業人數為 132 萬人，遠低於目前的 197 萬人；若該指數進一步跌破 45，未來一年平均新增私人就業將進一步降低至 92 萬人）。

3. 隔夜拆款市場出問題，新 QE 等待出擊

此次鮑威爾談話中，最為重要的是對於美國隔夜回購利率突然飆高的看法。鮑威爾認為這只是資金突然從私人部門流向公債所引發，聯準會已快速向市場挹注資金並平緩對利率的影響。儘管鮑威爾以輕描淡寫方式交代此事件，但此利率變化幅度絕非正常（與過去 1.5 個月變化相比，此次變化幅度超出平均值 35 個標準差）。若隔夜回購利率失控情況每週一次或半個月一次出現，則代表美元流動性出現問題，聯準會下一個可能解決方式便是推出輕量版量化寬鬆政策。

投資策略: 聯準會仍有大招，以平衡型基金應對

我們認為在美國經濟數據惡化與美元流動性可能減少的情況下，聯準會降息只是開始並非結束，更多降息與新的量化寬鬆政策都在路上，建議投資人以股債都有的平衡型基金來應對挑戰。

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