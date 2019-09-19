脫歐期限逼近 安永：英銀行業職缺流失沒想像中嚴重

儘管脫歐期限逼近，諮詢機構安永 (EY) 近期發布調查報告，指出英國銀行業職缺流失情形可能沒有想像中嚴重。

根據安永調查，2016 年脫歐公投至今，僅有 1000 個銀行工作職位移轉至其他歐盟地區，這與先前預估脫歐可能導致數十萬、甚至數百萬工作流失的情況大相逕庭。

安永指出，工作流失情形放緩，可能與英國不斷延長脫歐期限有關，脫歐期限延長讓產業有足夠時間進行事前準備。

除此之外，安永英國金融服務負責人 Omar Ali 在報告中表示，脫歐的緩慢進展，讓英國監管機構有足夠時間敦促金融機構提前準備，以應對不同的脫歐情勢。並指出長久以來建立的基礎，使得目前業務與員工轉移至其他歐洲地區的情況較預期少。

安永發布的調查報告共追蹤 222 家企業評論。

目前金融產業的轉移仍較零碎，國際清算銀行 (BIS) 指出，脫歐公投至今，英國在外匯與衍生金融商品交易上，仍維持一定領先地位。

安永此前估計脫歐恐導致 1 兆英鎊 (約 1.25 兆美元) 資產，以及 7000 個職缺外流至歐盟，這些高薪工作的移出可能明顯影響英國的稅收。

不過，諸多投資銀行如高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JP Morgan) 近期仍持續設立新分行並挽留人才。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 週三 (18 日) 警告，距離英國脫歐期限僅剩六週，目前愛爾蘭「硬邊界」問題持續未解，要求英國盡快提出解決方案，並表示英國邁向無協議脫歐風險依舊顯而易見。

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