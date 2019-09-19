精華摘要！三分鐘掌握Fed決策：保險降息、考慮擴表、拒絕負利率

美國聯準會 (Fed) 一如預期在週三 (18 日) 將聯邦基金利率下調 25 個基點至 1.75%-2% 的區間，為今年 2008 年底來聯準會的二度降息。

本月利率會議中，10 位票委中有 7 位投票支持利率降至 1.75%-2% 之間，主因是考量全球經濟放緩，低通膨與貿易不確定性仍然存在。

此外，聯準會還將超額準備金利率 (IOER) 下調 30 個基點至 1.8%，隔夜回購利率設為 1.70%。

根據週三 FOMC 會議結束後發布的最新利率政策與新聞發布會，重點摘錄整理如下：

重點一：聯準會保險式降息、重申中期調整

本輪利率政策聲明與 7 月的聲明幾乎沒有太大的語言差異。該委員會再次將全球發展對經濟前景的影響以及緩和的通膨壓力作為降息的主要理由。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會中表示，聯準會宣布降息一碼，是為風險提供保險，目前沒有看到或預測美國經濟衰退。

鮑爾堅稱，儘管聯準會將採取必要措施維持經濟復甦，但認為這些降息舉措是政策中期調整 (midcycle adjustment)，而不是更激進的降息策略的一部分。

重點二：美國經濟預測

聯準會認為，美國目前勞動力市場強勁、就業成長穩健，雖然家庭支出的成長強勁，但企業固定投資與出口走弱，預估 2019 年美國 GDP 成長率估為 2.2%，比此前 6 月份預測要上升 0.1 個百分點，2020 年美國 GDP 前景保持不變為 2%。

聯準會預計今年總體通膨將增長 1.5%，而其核心通膨維持在 1.8%。預計今年失業率將上升至 3.7%，略高於 6 月預測的 3.6%。

重點三：未來降息可能性不高

10 位票委中有 7 位投票支持利率降至 1.75%-2% 之間，3 位持反對意見。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 希望降息兩碼，波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 和堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 則尋求維持利率不變。

Fed 本輪會議釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot)。(圖片：Fed)

Fed 所釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 中位數顯示，今年 Fed 官員預期不會再有降息空間，5 名委員預測不再降息，5 名委員預測年底前將調升利率，7 名委員認為還將降息一碼。

聯準會主席鮑爾在記者會中表示，未來是否再降息將依據經濟數據來調整。

鮑爾稱，經濟數據將決定未來聯準會行動，降息沒有預設路徑。如有必要，聯準會會積極採取行動，但他認為目前並不需要。

重點四：研究擴張資產負債表

聯準會 8 月 1 日正式停止「縮減 3.8 兆美元資產負債表」的行動，比預定時間 (9 月底結束) 更早結束，本次利率會議後的聲明表中刪除 7 月聲明的「提前縮表」文字。

為解決美元流動性問題，鮑爾在記者會中表示：「展望未來，我們將密切關注市場發展並評估其對適當儲備水平的影響，我們將重新研究何時擴表的問題，恢復資產負債表有機增長，可能比預期來的更早。」

重點五：拒絕負利率

川普近期推文呼籲聯準會降利率降至零或更低，並呼籲開始為美國債務再融資。鮑爾週三拒絕聯準會將負利率作為對抗未來經濟疲弱的工具的觀點。

鮑爾表示，我認為我們不會考慮使用負利率，這不會出現在我們的優先考量。如果經濟疲軟持續，再次出現未預期的狀況，那麼我們會考慮採用大規模資產購買和前瞻性指引。

截稿前， 2 年期美債殖利率走勢。(圖片：investing)

利率會議結果發布後，美元短線飆高至 98.61，金價震盪，利率決策較敏感的 2 年期美債殖利率上漲。

道瓊指數一度重跌逾 200 點，但隨著鮑爾在記者會上承諾，必要時採取「積極」行動，並可能盡快擴表，解決流動性問題，促使美股收復大部分失地。