〈Fed降息〉經濟活動佳、就業成長穩健 Fed上修今年GDP至2.2% 

聯準會 (Fed) 在週三 (18 日) 宣布降息 1 碼，符合市場預期，並且上修 2019 年 GDP 預期，從 6 月份的 2.1% 上調至 2.2% 的速度增長。明年 GDP 展望維持不變，與 6 月份的 2% 一致，此前市場對第 2 季的美國 GDP 估算，由 2.1% 下修至 2.0%。

聯準會同時估計今年失業率將上升至 3.7%，並於明年維持此水平，略高於 6 月預測的 3.6%。

Fed 預計今年總體通膨將增長 1.5%，在不考慮波動的食品和能源價格下，估計核心通膨預期維持在 1.8%。委員會並預期等到 2021 年才能實現 2% 的通膨目標。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在週三的會議，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調至 1.75% 至 2%，釋出的利率點陣圖顯示今年不會再有降息，聯準會認為 2019 年和 2020 年不會進一步降息，但政策制定者的利率前景存在分歧。

第二季 GDP 經濟年增長率為 2.%，低於 1 到 3 季度 3.1% 的增長率。 8 月失業率維持在 3.7% 的歷史低位。

不過最新美國 8 月 ISM 製造業指數降至 49.1，是 2016 年 8 月以來 首次跌入緊縮區間。市場擔心第三季 GDP 將會出現明顯放緩。

波士頓 Fed 銀行總裁羅森倫 (Eric Rosengren) 在本月初表示，目前經濟的確存在下行風險，但還不到差勁的地步，但只要美國消費者保持支出，同時全球情況不再進一步惡化，美國今年 GDP 還可能保 2%」。