日本央行宣布：維持利率、超寬鬆貨幣政策不變

日本央行週四 (19 日) 召開 9 月利率會議，宣布維持政策利率在 -0.1% 不變、10 年期日債殖利率目標也在「0% 水準」不變，且將繼續維持目前的超寬鬆貨幣政策。

而在日本央行召開 9 月利率會議前，前一夜 (18 日) 美國聯準會 (Fed) 的聯邦公開市場委員會 (FOMC)，以 7 票對 3 票通過降息 25 個基準點，而歐洲央行 (ECB) 也在上週四 (12 日時) 決定小幅降息，並在 11 月重啟 QE。

日本央行總裁黑田東彥將於週四 (19 日) 下午召開記者會，向外界說明利率決策內容。

上次日本央行在 7 月 30 日的決定會議中，決定維持貨幣寬鬆政策。而在另一方面，在該次會議所公布的訊息當中，也新增了「在朝向物價安定目標的過程中，若動量指標 (MTM) 出現減緩的現象時，將毫不猶豫的採取進一步寬鬆措施」的表現。明確的在預防性的追加寬鬆作法上，已有作出準備的姿態。

日本央行雖看好日本國內個人消費與設備投資等的穩定需求，但是對於美中貿易戰與全球經濟方面，黑田東彥則認為「繼續下探的風險有所提高」。

過去日本政府及央行所描繪出的今年後半到明年的景氣恢復劇本，從目前來看似乎已出現延誤的情形，日本又將於 10 月調升消費稅。在 19 日的金融政策決定會議中，應該有對日本國內景氣與物價的影響作出詳細討論。