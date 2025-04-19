鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估上修至24.99元，預估目標價為1,145.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-19 04:15
根據FactSet最新調查，共44位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.57元上修至24.99元，其中最高估值27.71元，最低估值23.5元，預估目標價為1,145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.71(26.76)
|33.34
|41.66
|48.83
|最低值
|23.5(23.5)
|27.98
|31.89
|35.25
|平均值
|25.02(24.68)
|30.43
|36.92
|41.75
|中位數
|24.99(24.57)
|30.45
|36.63
|41.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|456.19億
|531.06億
|574.70億
|627.51億
|最低值
|434.84億
|479.25億
|519.03億
|556.35億
|平均值
|443.32億
|497.08億
|550.52億
|594.59億
|中位數
|443.02億
|497.63億
|551.14億
|586.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.08
|11.24
|9.95
|12.03
|19.83
|營業收入
|249.96億
|296.98億
|316.16億
|337.23億
|388.77億
詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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