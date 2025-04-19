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鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估上修至24.99元，預估目標價為1,145.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-19 04:15


根據FactSet最新調查，共44位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由24.57元上修至24.99元，其中最高估值27.71元，最低估值23.5元，預估目標價為1,145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.71(26.76)33.3441.6648.83
最低值23.5(23.5)27.9831.8935.25
平均值25.02(24.68)30.4336.9241.75
中位數24.99(24.57)30.4536.6341.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值456.19億531.06億574.70億627.51億
最低值434.84億479.25億519.03億556.35億
平均值443.32億497.08億550.52億594.59億
中位數443.02億497.63億551.14億586.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.0811.249.9512.0319.83
營業收入249.96億296.98億316.16億337.23億388.77億

詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNFLX

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