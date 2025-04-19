【Joe’s華爾街脈動】專題：地緣政治學投資者指南：理解文明的衝突

Joe Lu 2025-04-19 10:00

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透視頭條新聞背後：地理與文化如何塑造全球衝突與投資機會

作者：Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 15 日 美東時間

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為何地緣政治分析勝過日常新聞

新聞媒體告訴您昨天發生了什麼，但它未能提供事件發生的背景，更重要的是，接下來可能發生什麼。頭條新聞關注人物和戲劇性時刻，但在這些表面事件下存在著由地理、文化和歷史驅動的更深層次模式。

想想有多少專業投資者被俄羅斯入侵烏克蘭、中國崛起成為科技競爭對手，或中東持續緊張局勢所驚愕。如果您僅依賴傳統新聞來源，這些事件似乎突然且不可預測。通過地緣政治分析的視角，它們不僅變得可預測，甚至幾乎是不可避免的。

地緣政治學探討地理、文化和歷史如何塑造國家和地區的行為。與跟隨政治人物或短暫危機的新聞不同，地緣政治分析專注於國家因其地理位置、資源和文化認同而面臨的限制和機遇。這些因素不會隨著選舉週期或季度報告而改變—它們在數十年和數百年間持續運作。

摘要：

地理因素塑造國家行為，影響力超過政治或個人因素

杭廷頓的「文明衝突論」準確預測了當今主要衝突

文化斷層線已取代意識形態分歧，成為全球事務的主導

恐懼和民族主義驅動國際關係，影響力大於經濟利益

地緣政治理解為長期投資者提供戰略優勢

地理如何塑造國家行為

地理是任何國家行為的最基本限制。山脈、河流、海洋和沙漠在現代民族國家出現之前就已經塑造了人類衝突，它們至今仍然決定著安全優先事項。

美國的安全政策受其地理優勢塑造：被兩大洋保護，擁有豐富資源，以及在其腹地擁有可航行的河流。這些永久特徵—而非華盛頓的人物—解釋了美國能夠在維持本土安全的同時，在全球投射力量的能力。

相比之下，俄羅斯在西部邊界缺乏天然屏障，這使其長期關注於建立緩衝國—無論是由沙皇、共產主義者還是後蘇聯領導人統治，這一地理現實都決定了其幾個世紀的外交政策。

中國的地理—西部山脈、北部沙漠和東部太平洋—歷史上使其成為大陸而非海洋強國。其目前在南海爭取海軍優勢的努力代表著嘗試克服這一地理限制，為其依賴出口的經濟確保重要的海上通道。

儘管領導層、意識形態或經濟體系發生變化，這些地理上的必要因素創造了一致的安全政策。通過理解這些地理基本原則，我們通常可以提前幾十年預測一個國家的行為。（全文未完）