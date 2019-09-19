〈分析〉最全解讀：Fed降息「鷹中帶鴿」對全球環境有何影響？

台北時間週四 (19) 日凌晨，聯準會 (Fed) 以 7：3 投票通過，降息一碼至 1.75%~2.00%，並擴大超額存款準備金利率 (IOER) 下調 30 個基點至 1.8%，希望引導回購利率降低，符合市場預期。

由於 Fed 沒有明確給出未來進一步降息的預期，票委的意見分歧擴大，市場認為這次仍偏「鷹式降息」。

同時聯準會主席鮑爾會後又暗示，擴大資產負債表規模可能「比預期早」，保留銀彈為往後做準備，頗具「鷹中帶鴿」的意味。

以下即為投資人詳解 Fed 9 月最新決議、以及對商品之影響：

1. 消費、房市成長穩定，Fed 不具連續降息急迫性

本次聯準會沒有如市場預期的，下調明年經濟展望，反而上修了 2019 年 GDP 預期至 2.2%。儘管聯準會提到，企業投資與出口貿易存在風險，美國 8 月 ISM 製造業指數也於三年來來首次落入緊縮區間，但 Fed 強調，消費支出已由「回升」轉為「走強」。

美國零售銷售年增率 (來源: Trading Economics)

此外，在今年聯準會改變對短率的看法，並下調利率後，帶動抵押貸款利率走低，促進了房屋市場的回溫。最新 8 月營建許可數與新屋開工數雙雙優於預期，美國房市創下 2007 年夏天以來最佳表現。使未來 Fed 再度降息的急迫性降低。

藍: 新屋開工數 橘: 營建許可數 (來源: Barron's)

2. 流動性短缺壓力仍存，Fed 可能提早恢復 QE

針對本週隔夜回購利率飆升、流動性壓力問題方面，鮑爾表示聯準會已採取合適的行動，擴大調整 IOER 至 1.8%，希望引導 EFFR 落在 IOER 之下，降低回購利率。然市場認為，Fed 未解決結構性問題，這對現正面臨短期流動性偏緊的挑戰，可能無法真正有效。

因此，未來 Fed 仍可能額外推出其他相關工具，包括在 6 月會議上曾提到的「常設回購機制」(standing repo facility, SRF)，允許金融機構用手上的美國公債，以固定利率，來交換存放在 Fed 的準備金，快速緩解短期借貸市場的壓力。

在量化寬鬆政策 (QE) 部分，鮑爾表示，儘管不是現在，但擴大資產負債表規模，可能比預期早，在適當的時候會「積極」做出政策調整。暗示未來應對流動性緊張的問題，重啟 QE 可能性仍存，這部分也顯示聯準會「鷹中帶鴿」的立場。

3. 對投資商品影響：美元有撐，黃金震盪

根據過往經驗來看，Fed 開始降息循環前，美元指數通常出現回落，但降息以後，美元指數卻多數呈現續強態勢。根據花旗分析師預估，這次的美元多頭循環，可能和 1990 年後期的循環很像。當時 Fed 展開降息循環時，美元直到 13 個月過後，才結束多頭循環反轉向下。

歷史上美元在聯準會降息前後表現 t0: 聯準會降息循環開始 (來源: CITI)

花旗銀行認為，除了利率決策之外，當前經濟成長環境、全球貿易等，對美元的影響因素更大，在美中貿易、美歐貿易等風險未全然消除，中國、歐洲的經濟仍未見起色，多重因素對美元持續帶來支撐。

在 Fed 降息後，黃金出現明顯修正。ANZ 分析師認為，今年黃金上漲，背後主要理由來自 Fed 降息。由於這次沒有給出未來明確降息的預期，美元可能維持偏強格局，對於黃金走勢前景帶來不確定性，市場看法分歧，黃金可能出現震盪走勢。

4. 對各國央行的影響：全球加速進入貨幣寬鬆週期

(1). 中國可能擴大寬鬆，下半年降息機率高：Fed 降息後，中國人行也宣布在公開市場重啟 14 天期的逆回購操作，金額為 500 億人民幣，是近三個月來首見。此外，也進行 1200 億元人民幣 7 天期逆回購操作，為市場注入流動性。

分析師認為，美國降息、歐洲再行 QE，都進入新的貨幣寬鬆政策週期，相對減輕了人民幣的匯價壓力，給予人行更多寬鬆政策的空間與條件。市場預估，人行在降準之後，儘管本周未如預期調降中期借貸便利 (MLF) 利率，但今年底前，人行降息的機率很高。

(2). 日本可能放寬殖利率目標區間：在聯準會降息後，日本央行今 (19) 日宣布維持利率不變。野村證券認為，未來央行仍可能放寬控制殖利率曲線，將 10 年期公債殖利率目標區間放寬至 - 0.3%~0%。短期央行降息機率小，不過可能將討論未來降息的可能性。

(3). 英國可能維持現狀，英鎊有撐：周四英國央行也將召開貨幣會議，MUFG 分析師認為，英國脫歐可能延遲的局面，給了英國央行更多喘息空間。儘管英國經濟疲弱，但因利率已低，通膨壓力又出現升溫，預估貨幣政策將維持現狀，以觀察英國未來脫歐發展狀況。可能對短期英鎊仍帶來一定程度的支撐。

(4). 韓國降息壓力提高：韓國央行表示，聯準會的再次降息，對韓國央行帶來更多壓力，外在環境的不確定性因素加劇，是未來利率政策方向的主要考量，且認為聯準會並未把話說死，美國仍然有再次降息的可能性。目前韓國於 7 月降息一碼至 1.5%，市場預期，10 月 16 日可能再度降息一碼至 1.25%。

(5). 巴西兩個月連降四碼：同日，巴西宣布再度降息兩碼至 5.5%，為今年 7 月來第二次降息。央行表示，因全球經濟前不明，景氣放緩的風險仍存，目前通膨維持在舒適的水準，還未見到明顯風險，因此對未來降息仍偏開放態度。

(6). 中東國家跟進降息：近期中東政治風險持續攀高，在美國宣布降息後，中東多數國家接連宣布降息。沙烏地阿拉伯宣布降息一碼至 2.5%，阿拉伯聯合大公國宣布降息一碼至 2.25%，約旦也宣布降息一碼至 4.25%。

華爾街看法與預測

(1). 花旗銀行：降息循環結束，看好美元

認為點陣圖顯示，2019 年 Fed 不會再降息，且 2020 年利率不變，到 2021 年與 2022 年將可能重回升息循環，等同暗示寬鬆循環可能就此結束。因此花旗預估，今、明兩年都不再降息。持續看多美元。

(2).Nordea Markets：將再降息兩次，經濟走緩將超預期

儘管 Fed 對美國經濟持樂觀態度，並認為不需要進一步降息。然而，如果經濟前景惡化，他們會毫不猶豫的出手。Nordea Markets 認為，在全球風險仍高之下，儘管美國可能不會落入衰退，但預期經濟放緩程度將超過 Fed 預估，因此，仍預估未來將在降息兩次。

(3). 富國銀行：未來半年再降兩碼，經濟不確定性仍高

經濟數據將影響未來 Fed 的下一步怎麼走。預估今年第四季、明年第一季將分別各降息一碼，認為貿易戰持續對經濟前景帶來不確定性，Fed 聲明稿顯示未來幾個月將進一步寬鬆。

(4).TD 投資銀行：回購操作金額將擴大

聯準會對近期資金市場短缺的壓力，未做出特別的解決應對，不認為資金短缺問題嚴重。目前紐約 Fed 已連續三天進行回購操作，是十年來首見，預估第三季底與年底將再度增加回購操作次數，且回購金額將保持較高水準。