53%財務長：美國經濟將在2020年總統大選前陷入衰退

週三 (18 日)，最新杜克財務長全球商業前景調查報告顯示，美國企業樂觀情緒在第三季降至低點，半成以上美國財務長認為，美國將在 2020 年總統大選前夕陷入經濟衰退，貿易戰景況持續衝擊企業信心水平。

該調查指出，有 53% 以上財務長預期，美國經濟將在明年總統大選前步入衰退，更有三分之二認為會在明年底前發生。在接受調查的財務長中，僅不到 2 成對經濟前景抱持樂觀態度，該數字自去年的 44%，今年降至 12%。

杜克大學 Fuqua 商學院金融教授 John Graham 表示，這可能成為一場自我實現的經濟衰退，假使我們已經在經濟衰退邊緣，企業的擔憂情緒可能更快將美國經濟推入衰退循環。

調查預計未來一年，企業支出僅微幅增長 0.6%，大幅低於此前預計的 8%，同時創下 2009 年 12 月以來的第二低增速。

Fed 本週二 (17 日) 公布 8 月工業生產指數意外創一年最大漲幅，來到 0.6%，產能利用率自上月的 77.5%，小幅回升至 77.9%，使市場對經濟回溫產生期待，不過，分析師預估這波回溫僅是短暫反彈，經濟衰退不無可能。

另外，此項調查同時訪問他國高管，結果顯示經濟擔憂情緒不僅限於美國。約 81% 的非洲地區高管認為，該地區將在明年第 3 季陷入經濟衰退，加拿大 (68%)、歐洲 (69%)、亞洲 (72%) 以及拉丁美洲 (65%) 情況亦是如此。

Graham 表示，調查中對商業情緒的衡量，與 GDP、就業率和企業營利成長有強烈正相關，並稱當樂觀情緒開始走低，經濟將在 12 個月內出現衰退。